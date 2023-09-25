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Школа Бишкека и Циндао подписали меморандум

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В Бишкеке состоялась онлайн-церемония подписания меморандума о создании школы международной дружбы и сотрудничества между учебно-воспитательным комплексом школы-гимназии (УВК ШГ) №70 и начальной школой Синьхайванлу западного побережья города Циндао Китайской Народной Республики.

В трансляции приняли участие заместитель мэра столицы Виктория Мозгачева, руководители департамента и районных управлений образования и школы, представители образования Китайской Народной Республики.

Соглашение подписали директора школ Чолпон Джунушева и Синхайваньлу Чжан Янь.

Отметим, что предметом соглашения является сотрудничество в сфере культуры, обмена опытом в образовании, совершенствование и развитие языковой коммуникации, а также духовно-нравственное воспитание и установление партнерских отношений, и развитие долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества в реализации образовательных проектов и программ по вопросам обучения и воспитания подрастающего поколения.

Также это сотрудничество послужит отправной точкой в совместном развитии новых идей по формированию информационной научно-образовательной среды и партнерства, разработки и реализации эффективных форм сотрудничества между школами города Бишкек и Циндао.


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URL: https://www.vb.kg/432470
Теги:
Китай, школа, Кыргызстан
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