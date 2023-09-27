В Кумторе указали на ряд неточностей представителя Минфина

Закрытое акционерное общество "Кумтор Голд Компани" сообщает о том, что информация об итогах деятельности предприятия по итогам 2022 года, которую на заседании Комитета Жогорку Кенеша Кыргызской Республики по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту озвучил начальник управления прогнозирования государственных доходов Министерства финансов Алмазбек Кочкоров имеет ряд неточностей. Об этом сообщает пресс-служба ЗАО.

В 2022 году "Кумтор Год Компани" произведено 17 305 кг золота, а не 15 900 кг золота.

Так, по итогам 2022 года компания получила доход в размере 986,5 млн долл США, чистая прибыль предприятия за отчетный период достигла 371,7 млн долл США, а не 385 млн долл США как было заявлено на заседании парламента.

В прошлом году платежи предприятия в бюджет страны в виде налогов, отчислений в Социальный фонд Кыргызской Республики и другие обязательные платежи, предусмотренные Пересмотренным инвестиционным соглашением от 2009 года, составили 387,7 млн долл США (32,2 млрд сомов), а не 385 млн долл США.

Учитывая это, отмечаем, что вся информация об итогах деятельности закрытого акционерного общества "Кумтор Голд Компани" находится в свободном доступе и размещена на официальном сайте по доменному адресу: www.kumtor.kg / раздел "отчеты".