Погода
$ 88.54 - 88.76
€ 93.65 - 94.65

В Кумторе указали на ряд неточностей представителя Минфина

369  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Закрытое акционерное общество "Кумтор Голд Компани" сообщает о том, что информация об итогах деятельности предприятия по итогам 2022 года, которую на заседании Комитета Жогорку Кенеша Кыргызской Республики по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту озвучил начальник управления прогнозирования государственных доходов Министерства финансов Алмазбек Кочкоров имеет ряд неточностей. Об этом сообщает пресс-служба ЗАО.

В 2022 году "Кумтор Год Компани" произведено 17 305 кг золота, а не 15 900 кг золота.

Так, по итогам 2022 года компания получила доход в размере 986,5 млн долл США, чистая прибыль предприятия за отчетный период достигла 371,7 млн долл США, а не 385 млн долл США как было заявлено на заседании парламента.

В прошлом году платежи предприятия в бюджет страны в виде налогов, отчислений в Социальный фонд Кыргызской Республики и другие обязательные платежи, предусмотренные Пересмотренным инвестиционным соглашением от 2009 года, составили 387,7 млн долл США (32,2 млрд сомов), а не 385 млн долл США.

Учитывая это, отмечаем, что вся информация об итогах деятельности закрытого акционерного общества "Кумтор Голд Компани" находится в свободном доступе и размещена на официальном сайте по доменному адресу: www.kumtor.kg / раздел "отчеты".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/432507
Теги:
Кумтор, Министерство финансов, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  