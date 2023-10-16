Камчы Кольбаев держал породистых лошадей стоимостью 500 тысяч долларов

В ходе реализации государственной политики по борьбе с организованной преступностью и пресечения источников их финансирования, ГКНБ КР выявлены и изъяты дополнительное имущество покойного Камчы Асанбека (Кольбаева) в виде породистых лошадей стоимостью более 500 тысяч долларов США. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Список лошадей: "Баш кашка" Английская чистокровная - цена 150 тысяч долларов США, "Командор" Английская чистокровная - цена 100 000 долларов США, "Раушан" Английская чистокровная - 100 тысяч долларов США, "Дончак" Донской Английская порода - 100 тысяч долларов США, "Кундуз" Английская чистокровная - цена 50 тысяч долларов США, "Байтал" Английская чистокровная - 50 тысяч долларов США, "Острый" Англо-рысак - цена 15 тысяч долларов США, а также породистая кобыла без имени, полученная Камчы Асанбеком из конюшни родственников Рыспека Акматбаева – цена 5000 долларов США.

В настоящее время продолжаются мероприятия по установлению движимого и недвижимого имущества, добытого преступным путем".