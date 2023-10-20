Мусульманский мир на распутье: США – Большой Сатана или выгодный партнер?

Ближневосточные события, которые потрясают своей жестокостью и цинизмом даже видавших виды наблюдателей, ставит мир перед серьезной дилеммой, во многом носящей моральный характер. "ВЭС 24" провел политико-этический анализ данного выбора.

Джихад или его виртуальный симулякр

Не будем описывать реакцию мусульманской общины на бомбардировки сектора Газа, в результате которых гибнут сотни женщин, детей и стариков – это гнев и ярость. Уничтожение израильскими ВС госпиталя, набитого людьми – и мы предполагаем, по большей части абсолютно гражданскими, - казалось, станет последней каплей, которая, подобно искре, упавшей на жирную ближневосточную нефть, заставит регион полыхать так, что Армагеддон покажется ярмарочным гулянием.

Действительно, по мусульманскому миру – и арабскому, и тюркскому, и персидскому, а равно и суннитскому, и шиитскому – прокатилось цунами протестов. Гневные заголовки в турецких газетах, массовые демонстрации, политические и политиканские требования к Израилю и США. Мы уж не говорим про социальные сети, в которых активисты и просто сочувствующие из исламских организаций разного толка не стеснялись в выражениях и обнажали джихад меча, то есть объявляли газават – беспощадную войну евреям и их друзьям американцам (европейцам) за притеснение собратьев по вере в Палестине.

Техническое мастерство, с которым сняты эти ролики и тик-ток включения, приятно удивляет. С точки зрения медиатехнологий все почти безупречно: и эмоции, и внешний антураж, и реплики. Поймите нас правильно, мы полностью отдаем себе отчет в том, что бесчеловечная атака на палестинский госпиталь вызывает естественный и законный гнев мусульман всего мира, и не хотим сказать, что в интернет-постах и видео есть какой-то наигрыш. Дело не в этом.

Дело в том, что виртуальная среда (основные архитекторы которой западники) – это хитрая штука, позволяющая отомстить без мести, победить без победы, выиграть без призовых. Короче говоря, выпустить пар в глобальный гудок под названием всемирная паутина. Владельцы виртуальных платформ – то есть преимущественно западные корпорации – даже не будут блокировать аккаунты воинов виртуального джихада. Зачем? Не забывайте, мы живем в эпоху постправды, когда Байдену достаточно сказать, что больницу взорвала "другая команда", чтобы часть мира хмыкнула и сказала – ну да, вероятно, так оно и есть; в эпоху, где не нужны факты, а правда превращается в вопрос корпоративной или этнической солидарности. В виртуальном аватаре этого мира можно изливать гнев сколько угодно – Израиль продолжит обстрелы, США продолжит снабжать Тель-Авив бомбами, которые разнесут еще немало больниц и мечетей, а виртуальные бойцы продолжат виртуально воевать, только никому от этого не будет холодно или жарко.

Между тем мы видим, что ближневосточный мир, гроздья гнева которого должны были бы уже пролиться, не спешит с процессом. Все как-то оглядываются друг на друга и топчутся. Если в тик-токах Вашингтон, этот Большой Сатана и кровный враг мусульманского мира, уже несколько раз уничтожен, то в мире реальном Запад плевать хотел и на демонстрации, и на виртуальный джихад. Более того, учитывая тот факт, что именно Запад является мастером ключей виртуальной реальности, он может еще и регулировать общественное мнение уммы, и манипулировать им.

Что сдерживает джихад настоящий

Мусульманский мир неоднороден, и если для Ирана США – это Большой Сатана, то для многих других стран региона – выгодный партнер. В конце концов, а каким оружием будут воевать арабы с американским прокси в регионе – Израилем? Ну как каким, получается, американским, коль скоро на вооружении большинства арабских стран находится именно американское оружие… К нему, кстати, нужны расходники, боеприпасы, техническая поддержка… Понимаете, к чему мы ведем? Может, Турция будет воевать с Израилем? Или монархии Персидского залива? Американо-саудовские "абрамсы" против израильской "меркавы"? Турецкие F-16 против израильских F-16? Мы бы с удовольствием посмотрели на этот баттл, но, думаем, что его все-таки не будет.

Итак, мусульманский мир топчется, потому что связан сотнями нитей с западными игроками. На одной чаше весов - интерес экономический, на другой – геноцид (иначе не скажешь) собратьев по вере. Именно поэтому мы и говорим, что перед уммой стоит сегодня моральная дилемма, и ее разрешение неочевидно. Бросить вызов США могут страны, у которых есть не столько оружие, сколько дух. У России он есть. У Китая тоже, хотя и с определенными оговорками. А остался ли этот дух, который питал Саладина, давшего мощного пинка завравшимся крестоносцам, у арабского мира – это большой вопрос.

Наземная операция – суицид под Хава нагила

Впрочем, Израиль, как и США, тоже находится в непростой конфигурации. Встав однозначно и убежденно на сторону евреев, Запад теряет даже подобие арбитражной роли в регионе, и это, откровенно говоря, прекрасно, поскольку ничего, кроме страданий и войны, этот арбитраж никогда не приносил. Все сняли маски, а дебильные речи Байдена про "другую команду" и его рождение в Израиле только подливают огонь. Поскольку если элиты мусульманских стран лихорадочно решают, как им преодолеть вышеуказанную дилемму, то народы этих стран свой выбор сделали давно – мочить американцев и их союзников со страшной силой.

Израиль вообще несколько потерял лицо. Региональная супердержава на поверку оказалась обычным американским прокси, срочно запросившим 10 млрд долларов помощи. Однако! А мы-то все эти годы думали, что Тель-Авив сам сдерживает арабский натиск, ну потому что неимоверно крут, а тут вона как… Американцы, понятно, деньги дадут, но немного ли желающих на американский печатный станок? Зеленскому же тоже дать надо, или уже умоется? Печатать ничем необеспеченные зеленые фантики можно, конечно, довольно долго, но рано или поздно инфляция, которой янки щедро делятся с миром, вернется к ним самим – и что? Лопнет один пузырь, надуем новый?

Вызывает вопросы и наземная операция израильтян в секторе Газа. Ее сначала отложили из-за погоды, потом из-за визита дедушки, который искал в Тель-Авиве свой роддом. А может, ее откладывают, потому что уровень потерь в израильской армии будет такой ошеломляющий, что сами евреи вынесут Нетаньяху ногами вперед? Если отдельные израильские ястребы не верят, пусть спросят у своего друга Шольца – ему дедушка, наверное, рассказывал, что такое Сталинград. Будет примерно также.

Короче, цугцванг со всех сторон. Воевать все равно придется, но никто не хочет делать первый шаг, и все смотрят друг на друга слегка обезумевшими глазами. Очевидно одно, ближневосточный узел будет развязан только в случае решения одного из "вопросов": израильского (если смотреть на проблему глазами арабов) или арабского (если глазами евреев или американцев). Сосуществование этих двух миров попросту невозможно