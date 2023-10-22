Китайская компания построит под Ташкентом ГАЭС стоимостью $1 млрд

Компания China Southern Power Grid International построит в Бостанлыкском районе Ташкентской области гидроаккумулирующую электростанцию (ГАЭС) мощностью 600 МВт. Соглашение о совместной разработке проекта строительства китайская компания подписала с "Узбекгидроэнерго" в Пекине в рамках третьего международного форума "Один пояс, один путь". Об этом сообщает ИА "Фергана" со ссылкой на пресс-службу "Узбекгидроэнерго".

Стоимость проекта оценивается в $1 млрд. ГАЭС будет называться "Верхний Пскем".

ℹ️ В июле текущего года вышеупомянутые компании подписали меморандум о взаимопонимании по строительству еще двух ГАЭС с таким же названием, но разной мощности – 200 МВт и 120 МВт. В том же меморандуме была упомянута еще одна ГАЭС - "Каратерен", ее мощность составит 500 МВт. Стоимость строительства этих электростанций оценивается в $1,64 млрд.

Все три ГАЭС планируется запустить на полную мощность к 2030 году. Они будут вырабатывать в среднем 3 млрд кВт*ч электроэнергии в год, что позволит обеспечивать бесперебойным электроснабжением более 1,6 млн человек, экономить свыше 835 млн кубометров природного газа и значительно уменьшить объем вредных выбросов в атмосферу.

Интерес к строительству электростанций в Узбекистане проявили ранее и другие китайские компании. В частности, CGGC строит в Сырдарьинской области тепловую электростанцию мощностью 1500 МВт. Компания CEEC ENERGY CHINA инвестирует $2 млрд в строительство солнечных фотоэлектростанций общей мощностью 2000 МВт в трех регионах Узбекистана - в Кашкадарьинской, Бухарской и Самаркандской областях. Консорциум китайских компаний вложит $2 млрд в две ФЭС общей мощностью 2000 МВт под Ташкентом и Джизаком.