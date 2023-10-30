Настроение начнёт улучшатся. Гороскоп с 30 октября по 5 ноября

Влияние Лунного затмение будет снижаться в течение всей недели, а потому настроение начнёт улучшатся, бушующие эмоции начнут утихать, позволяя обдумать произошедшее и исправить ошибки. Убывающая Луна будет благоприятствовать завершению ранее начатых дел, также претворению в жизнь давних планов.

Овен – поправится финансовое положение, восстановятся отношения, если вы не будете летать в облаках, а начнётся работать, выполняя накопившиеся дела. Близкие люди поддержат вашу работу, помогая советами. Но, лёгкие деньги продолжать сбивать с толку, побуждая к неосмотрительным и рискованным вложениям. В итоге вы можете не оправдать доверия близких людей, а также растерять значимую сумму денег. От покупок в кредит лучше воздержаться.

Телец – периодически споры ещё будут возникать, но постарайтесь не акцентировать внимания на замечаниях. Возможно у деловых партнёров и друзей плохое настроение и они из мелочи раздувают конфликт. Оставьте без внимания резкие реплики и займитесь личной жизнью. Свидания изменят отношения в лучшую сторону, а если вы пока одиноки, то воспользовавшись приглашением на развлекательное мероприятие, вы удачно познакомитесь.

Близнецы – вы часто переоцениваете свои силы, переживая затем о результатах работы, растрачивая нервы и вредя своему здоровью. Здоровье существенно улучшиться, если вы перераспределите работу в пользу отдыха. Существенную поддержку окажут домочадцы, а потому не стесняйтесь просить о помощи, особенно при выполнении дел по дому. Ближе к концу недели будьте внимательнее при работе с документами и приготовьтесь к неожиданным поездкам.

Рак – постарайтесь отличать правду от заоблачных обещаний. Это пригодится при оценке полученных предложений о сотрудничестве. Проявив бдительность и смекалку, вы сумеете выбрать наиболее выгодные предложения. А в романтике недостатка не будет. Вы станете желанным гостем на всевозможных вечеринках, развлекательных мероприятиях, и, конечно же, вас ожидают свидания. Кстати, приготовьтесь к частым непродолжительным поездкам.

Лев – сведение счётов занятие неблагодарное. Превысив свои полномочия и поступив необдуманно, вы ещё можете испортить связи с влиятельными людьми, а также много денег истратить впустую. Справившись с бушующими эмоциями и капризами, вы по-иному выстроите диалог, как дома, так и на работе, благодаря чему вы решите важные вопросы, получите документы, совершите выгодные приобретения.

Дева – некоторые знакомые продолжат морочить голову несбыточными обещаниями и планами. Тратить время на бесконечную переписку с ними не имеет смысла. Переключитесь на возникающие у вас идеи. Они оригинальны и заслуживают вашего внимания. Презентуя себя и свои возможности, вы привлечёте внимание людей, готовых помочь, а также сумеете многое сделать сами. Вероятны удачные поездки, общение с людьми издалека.

Весы – финансовые неурядицы ещё возможны, но, внимая подсказкам интуиции и любящего вас человека, вы сумеете выбраться из капкана заманчивых предложений и не только не растратить деньги впустую, но ещё их и заработать. Прислушиваясь к внутренним ощущениям, вы совершите удачные покупки и сможете отметить это событие в кругу близких вам людей. Благодаря финансовым успехам улучшится и настроение, а вместе с ним здоровье.

Скорпион – вас ещё попытаются позлить резкими высказываниями и выходками, но поступив более мудро, вы не станете ввязываться в навязанный спор, сохранив хорошее настроение и отношения. Принимая предложения как знакомых, так и близких людей, вы реализуете удачей совместный проект, а также отдохнёте на устроенном мероприятии. Возможно расширение круга общения, чему также поспособствуют эти мероприятия.

Стрелец – вы ещё склонны взваливать на свои плечи непомерно большой объём работы, тая от комплиментов, которыми щедро будут наделять люди, перекладывающие свою работу на вас. Научитесь отделять своё от чужого, не позволяя ездить на своей шее. В этом случае вы многое успеете сделать, сохранив своё здоровье и получив заслуженную похвалу от влиятельных людей. Удастся решить важные вопросы и улучить время для романтического рандеву.

Козерог – различного рода знакомые ещё продолжат заговаривать зубы своими околоправдивыми историями и фантастическими предложениями. Рассчитывая на себя и свои силы, вы сможете отмахнуться от назойливого разговора, прекратив ненужные споры и существенно преуспеть как в дела, так и в амурных отношениях. Ожидаются продуктивные поездки, встречи с людьми издалека. Вам дадут возможность для самопрезентации. А романтическое настроение создадут амурные осенние прогулки

Водолей – перестав грезить заоблачными высотами, вы сумеете выбраться из череды ненужных споров с руководством и домочадцами. Появятся вполне разумные и достижимые цели, которые позволят привести в порядок финансы, улучшить достаток в доме. Стоит пройтись по магазинам. Сделанный выбор окажется удачным. Вложения в собственный бизнес помогут его оживить.

Рыбы – пытаясь всюду успеть и всё узнать, окунувшись в информационный поток, вы рискуете в спешке и суете многое упустить из виду. Сосредоточьте своё внимание на самом главном и сделайте это идеально. В этом случае с пользой пройдут деловые встречи, общение с друзьями вернёт хорошее настроение, а свидания вернут в вашу жизнь романтику. Немного поменяется и круг общения. В нём останутся люди, на которых вы сможете положиться.

Астролог Андрей Рязанцев