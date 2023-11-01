Корь в Кыргызстане: Дети в центре эпидемии, ситуация остается напряженной

По данным Республиканского центра иммунопрофилактики, с начала года корью заболели 3289 человек, большинство из них дети в возрасте до 4 лет. Больше всего заболевших в городе Бишкеке (989 человек), в городе Оше (321 человек), в Ошской (683 человек), Чуйской (515 человек) и Джалал-Абадской областях (501 человек), Иссык-Кульской – 68, Баткенской – 94, Таласской – 92 и в Нарынской – 26 случаев.

В целом, ситуация по кори остается напряженной. С началом учебного года, участились заболевания среди учащихся общеобразовательных школ и детских дошкольных учреждений, среди детей, которые не были привиты.

Для локализации вспышки кори в организованных коллективах проводится карантин, где образовательные учреждения временно переводятся на дистанционное обучение до окончания инкубационного периода. В городе Бишкек зарегистрированы случаи кори в 2-х частных детских садах, в одной частной школе, в городе Каракол зарегистрирован 1 случай кори в государственном детском садике.

30 октября в городе Джалал-Абад на карантин были закрыты две средние школы из-за зарегистрированных случаев заболевания кори. Решением противоэпидемической и противоэпизоотической специальной комиссии учебный процесс временно будет проводиться в дистанционном формате. Для всех организаций подготовлены санитарные предписания и составлены протокола с вынесением постановления руководителям.

Также продолжается кампания по дополнительной иммунизации против кори и краснухи, среди детей в возрасте от 9 месяцев до 7 лет включительно, это в регионах, где идет самая активная циркуляция вируса – в городах Бишкек, Ош, Ошской и Чуйской областях, также в связи с ростом заболевания корью в Джалал-Абадской области, начата дополнительная иммунизация в ответ на вспышку кори среди детей в организованных коллективах краснушно-коревой вакциной. Кроме этого, экстренно вакцинируются контактные лица всех возрастов в течение 72 часов.

Для прерывания передачи инфекции, охват вакцинацией должен достигать более 95%. В рамках кампании по дополнительной иммунизации против кори и краснухи на сегодня получили более 450 тысяч детей, что составляет 76%.

"Своевременная вакцинация детей позволяет предотвратить вспышки в детских коллективах и снизить риск заражения взрослых, для которых вероятность развития осложнений намного выше. Соответственно, плановая иммунизация в детском возрасте позволяет защитить от кори и другие слои населения. Корь – это опасное и очень заразное вирусное заболевание, лекарств от которого не существует, а осложнения этой болезни могут привести к летальному исходу", - говорится в сообщении ведомства.