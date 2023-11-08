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Выставка "CIIE" в Шанхае: Новые возможности для Кыргызстана

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Выставка "CHINA INTERNATIONAL IMPORT EXPO" в Шанхае собрала более 150 000 посетителей из более чем 100 стран мира. В рамках Национальной экспозиции под брендом Made in Kyrgyzstan были представлены мед, сухофрукты, соки и бутилированная продукция, а также продукция ремесленничества. Об этом сообщает пресс-служба Национального агентства по инвестициям при Президенте КР.

За время проведения выставки было проведено более 200 встреч с потенциальными импортерами продукции, включая представителей Китайской ассоциации по торговле (CATIS). Были обсуждены вопросы размещения компаний на платформе Alibaba.

Организаторы отмечают, что участие в выставке для многих компаний стало отличной возможностью продемонстрировать свою продукцию и найти новых партнеров. Проект ПРООН "Содействие торговле" в странах Центральной Азии и Правительство Финляндии выступили партнерами мероприятия.


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URL: https://www.vb.kg/433314
Теги:
выставка, Китай, Кыргызстан
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