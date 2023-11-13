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Страсти по НПО накаляются

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25 октября этого года Жогорку Кенеш в первом чтении принял изменения в Закон "Об НКО". Уже 30 октября в интервью Ник Боулер сказал: "Я был очень удивлен цитатами депутатов и отсылками на закон Великобритании при обсуждении законопроекта об иноагентах. У нас нет специалистов, которые специально, детально изучают деятельность НКО и их финансирование".

Весьма и весьма странное заявление господина посла Его Величества. Буквально два года назад – в мае 2021 года - королева Великобритании Елизавета II вынесла на обсуждение в парламент два законопроекта "для борьбы с враждебным влиянием иностранных государств". Билль о противодействии угрозам государственной безопасности (Counter-State Threats Bill) и билль о безопасности средств связи (Telecommunications (Security) Bill). Один из пунктов билля о защите госбезопасности - создание реестра лиц, представляющих интересы другого государства на территории Великобритании.

Видимо, господин посол тем самым пытался сказать: "Кыргызстан – это не Великобритания, поэтому такие законы здесь не нужны". Иначе же просто не получится влиять на политику Кыргызстана. Кстати сказать, в своём стремлении доказать "белому господину" лояльность дальше всех пошёл "Kloop.kg". Якобы посол Великобритании заявил, что "обсудит в будущем с руководством своей страны обращение представителей гражданского сектора КР с просьбой не выдавать визы некоторым депутатам Жогорку Кенеша из-за законопроекта об иноагентах". Затем редакция внесла коррективы в свой материал, написав: "В случае принятия в Кыргызстане законопроекта об "иноагентах" могут возникнуть препятствия в оказании помощи его страной гражданскому обществу КР".

То есть журналисты "Kloop.kg" настолько поверили в себя, что взяли на себя функции целого министерства? Издание, конечно же, извинилось за этот случай. Правда, выглядит всё как в том анекдоте: "ложечки нашлись, а осадочек-то остался".

Многие кыргызские СМИ и НПО выступают решительно против принятия этого закона. Оно и понятно, ведь тогда последним придётся отчитываться перед государством о каждом полученном извне соме. Ещё и доноры пытаются оказывать давление на парламент страны.

Представители кыргызских "независимых" СМИ кричат о том, что на них якобы оказывается "беспрецедентное давление". Буквально на днях – 7 ноября – медиасообщество заявило: "Не вмешивайтесь в частную жизнь и прекратите борьбу со СМИ". Страсти накаляются.

Больше денег на независимость

И вроде бы, действительно, надо перестать бороться с независимыми СМИ. Вопрос только в том, являются ли они "независимыми"? На днях телеграм-канал "Салам Кыргызстан" опубликовал любопытный пост:

"В 2021 году американский "Национальный фонд в поддержку демократии" (NED) профинансировал в Кыргызстане "независимые" масс-медиа и НПО на 450 тыс. долларов. В 2023 году Госдеп США выделил фонду 300 млн долларов на "демократические преобразования" в рамках программы "Евразия", предназначенной для "демократизации" постсоветских стран, в том числе и в КР. А агентство США по международному развитию (USAID) за 5 лет реализации проекта "Инициатива по поддержке независимости медиа в Кыргызстане" потратило на финансирование только 12 медиа и НПО 10,65 млн долларов. В 2023 году USAID выделило на "информационное противодействие российской пропаганде" в СМИ и гражданском секторе страны уже 21 млн долларов".

Эти деньги потратили только из бюджета США. Но ведь средства-то вкладывала не только это страна. Деньги вливала ещё и та самая Великобритания, которая в общей сложности потратила 4 миллиона 175 тысяч 500 фунтов стерлингов на деятельность энпэошек. Чем не вмешательство в дела кыргызского государства? Ах да, мы, видимо, не так поняли: "это другое".

Закрыть, срочно закрыть!

Первый кого удалось заблокировать, это "Kloop.kg". 28 августа этого года прокурор Бишкека Эмильбек Абдыманнапов подал иск в суд о ликвидации общественного фонда Kloop Media за то, что "большая часть публикаций носит негативный характер, направленный на дискредитацию представителей государственных и муниципальных органов", "публикации Kloop Media содержат в себе скрытые манипуляции мнением общества, которому навязывают не соответствующие действительности негативные процессы и создают оппозицию любым начинаниям действующего правительства". Прокурор прав. Мы приводили уже слова сказанные, якобы Николсом Боулером про то, что "визы не дадут". Не было этих слов вообще, а "Kloop.kg" решил, что были. Налицо же полное попрание принципов журналистики. Только вот сами же "независимые" СМИ кричат о том, что надо быть "объективными". Ага, и поэтому придумывать то, чего нет...

Может быть, стоит всё-таки принять закон об иноагентах и опубликовать список лиц (юридических и физических), которые получают финансирование от других стран? Ведь недавно в Казахстане опубликовали такой список. В него вошло около 100 организаций, и российские там тоже есть. В Кыргызстане же этим занимаются в основном энтузиасты. Сайт Stanradar.com опубликовал список иноагентов. В список попали пока только 12 организаций. Главное ведь, "Лиха беда – начало"! Государству стоило бы озаботиться этим вопросом.

А что касается НПО – чего им бояться, раз работают они честно? Или...

Автор: Полина Беккер


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URL: https://www.vb.kg/433421
Теги:
Великобритания, законопроект, НПО, США, Кыргызстан
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