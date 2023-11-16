Прошла премьера видеороликов о национальных ценностях кыргызского народа

Вчера в Бишкеке состоялся премьерный показ видеороликов о национальных ценностях кыргызского народа под девизом "Атадан калган нарк – Ата-Журтка барк! - Наследие отцов – ценность Отечества!".

Это стало возможным благодаря реализации в республике большого проекта, возложенного на творческо-производственное объединение "Кыргызсериал". Проект был разработан в соответствии с Указом президента Кыргызской Республики "О мерах по развитию национальной киноиндустрии и дальнейшему совершенствованию системы государственной поддержки кинематографии Кыргызской Республики" от 20 мая 2022 года для дальнейшего развития национального киноискусства и поднятия на качественно новый уровень отечественной кинематографии.

"Наш проект – это не только профессиональные возможности, но тем самым мы хотим выразить уважение и любовь нашему народу, нашим предкам, - сказал в своём приветственном слове один из его идейных вдохновителей и реализаторов, руководитель объединения "НАРК", кинорежиссер Шамиль Джапаров.

- Кыргызстан – горная страна. И у большинства кыргызстанцев в ассоциациях всегда возникают горы с нужными ценными металлами, но не меньшая ценность наших гор и в том, что они наполнены историческими событиями, пропитаны любовью и патриотизмом наших предков. И мы должны быть благодарны нашим далёким и ближайшим предкам за то духовное богатство, которое они создали и передали нам. Всё, что у нас сегодня есть, на самом деле не имеет цены. Сакральные смыслы, мелодии, креативность, образность и метафоричность наших узоров и орнаментов, сила духа и слова – это все от наших предков. Самые большие ценности (а наши предки были совсем не материалисты) заключались и передавались для нас, и мы этим сейчас на зависть многим пользуемся. Любовь к стране, патриотизм в нашем народе не нуждаются в плакатных призывах, потому что они - часть жизни всех кыргызстанцев, часть нашей великой истории, которой гордится каждый из нас, - добавил он.