В Бишкеке впервые пройдет "Бишкекский международный кинофестиваль"

С 17 по 21 ноября текущего года в Бишкеке состоится "Бишкекский международный кинофестиваль". Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры. По ее данным, фестиваль организован в рамках указа президента о развитии киноиндустрии. Мероприятие приурочено к 95-летию Чингиза Айтматова. Фестиваль включает 10 фильмов в международном и 8 в национальном конкурсах. В жюри - известные имена мирового кинопроизводства. Торжественное открытие состоится 17 ноября в 19:00 в Кыргызской национальной филармонии. В программе - семинары, форумы и мастер-классы, а также презентации и показы фильмов. Закрытие фестиваля и церемония вручения наград пройдут 22 ноября в Кыргызском национальном театре оперы и балета.