Глава Минтранса Тилек Текебаев упустил свой шанс вовремя соскочить?

Уже не первый год Министерство транспорта и коммуникаций КР среди всех госорганов занимает одну из лидирующих позиций в рейтинге коррумпированности. А все из-за миллионных контрактов на строительство и ремонт дорог. Помимо этого, немалый ущерб стране наносится от коррупционных схем на постах весогабаритного контроля Департамента весового контроля Минтранса.

Напомним, только в этом году были задержаны 13 сотрудников Министерства транспорта и коммуникаций, которые занимались вымогательством денег с водителей грузовых автомашин за беспрепятственный проезд и сокрытие превышения предельно допустимой массы груза. Брали от 500 до 10 тысяч сомов в зависимости от превышения.

В мае 2020 года была выявлена коррупционная схема в пунктах пропуска "Сосновка" и "Кара-Куль" на автодороге Бишкек - Ош. По этому делу были задержаны три сотрудника Госдирекции автодороги Бишкек - Ош, а ущерб государству оценили в десятки миллионов сомов.

Затем в июне того же года были задержаны еще 12 сотрудников структурных подразделений Министерства транспорта по тому же делу. Тогда сообщалось, что ущерб от коррупционной схемы превышает 20 миллионов сомов.

Что же касается строительства и ремонта дорог, тот тут, как говорится, далеко за примерами ходить не надо. Помнится, 20 июля этого года председатель КГНБ Камчыбек Ташиев прямым текстом заявил, что нынешний министр транспорта и коммуникаций Тилек Текебаев оставит свою должность, если ремонт трассы в Ноокатском районе не завершится до 1 сентября.

Уже 30 августа министр транспорта и коммуникаций Тилек Текебаев на своей странице в Facebook весело отрапортовал, что завершилось асфальтирование данной автодороги и что до 1 сентября нанесут разметку и установят дорожные знаки.

31 августа в день празднования независимости Кыргызстана новую дорогу торжественно открыли. Правда, как говорится, недолго музыка играла, всего через 2 дня после торжественного открытия эта дорога начала рушиться, вызвав серьезное беспокойство среди местных жителей. Соответствующее видео даже появилось в соцсети.

Глава Минтранса Текебаев поспешил сообщить общественности, что уложили только первый слой, а второй слой, мол, будет уложен только в следующем году.

"Второй слой планируем уложить в следующем году. Первый слой дороги составляет 9 сантиметров, второй - 6 сантиметров. Там будет щебеночно-мастичный асфальтобетон. Из-за предстоящих холодов работу приостановили", - сказал Тилек Текебаев.

Интересно, почему же министр сразу не сказал про второй слой, а весело отрапортовал про завершение ремонта дороги? Неужели побоялся, что могут действительно снять с должности, а то и вовсе привлечь к ответственности? В этой связи не лишено здравого смысла заявление депутата Жусупбека Коргонбая уулу, который, в принципе, правильно заметил, что первый слой асфальта на трассе Ош - Баткен - Раззаков (Ноокат) может развалиться до весны.

"Уложив только один слой асфальта, Минтранс наносит крупный ущерб бюджету страны. Если вы не успеете до конца октября уложить второй слой, то от первого слоя асфальта ничего не останется. Руководство Минтранса готово понести ответственность и сесть в тюрьму?" - спросил народный избранник.

Вопрос депутата более, чем содержательный. Может главе Минтранса не стоит дожидаться весны, впрочем, возможно уже поздно. Наверное, нужно было еще 1 сентября, как говорится, вовремя соскочить и переложить всю ответственность на следующего министра. Глядишь, и пронесло бы.

Отметим, всего на строительство автодороги Ош - Баткен - Раззаков Японское агентство международного сотрудничества (JICA) выделило 133,58 миллиона долларов. 13 километров этой дороги, по данным Минтранса, решили строить за счет госбюджета.