VII созыв разработал и представил Жогорку Кенешу 359 законопроектов

С начала работы VII созыва разработано и внесено на рассмотрение Жогорку Кенеша 359 законопроектов, депутатами инициировано 132 законопроекта, президентом подписано 275 законопроектов. Об этом рассказал председатель кабинета министров Акылбек Жапаров в ходе заседания Жогорку Кенеша Кыргызской Республики в рамках рассмотрения отчета по исполнению республиканского бюджета за 2022 год, внесения изменений в бюджет за 2023 год.

Он добавил, что ратифицировано 84 международных соглашения, при это 79 проектов международных соглашений находится на рассмотрении Жогорку Кенеша.

Кроме этого, проведена работа по 4047 парламентским запросам.