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Железные дороги РК в 2023 году исчерпают пропускную способность в КНР

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В 2023 году железные дороги Казахстана исчерпают пропускную способность в направлении Китая. Об этом заявил руководитель управления железнодорожной инфраструктуры и грузовых перевозок Комитета транспорта Сатжан Узбеков на заседании штаба по вопросам экспорта.

По его словам, в этом году перевозка грузов по железной дороге в экспортном направлении увеличилась наполовину по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Только по зерну отмечается рост поставок в КНР в три-четыре раза. По прогнозам министерства, транспортировка грузов в Китай покажет новый рекорд в декабре.

"Большой объем перевозок осуществляется, но есть ограничения по стыкам. В этом году мы полностью исчерпываем пропускную способность в направлении Китая. По итогам года объем перевозок в КНР увеличится до 27,6 млн тонн. Это максимальная мощность инфраструктуры, которой мы добились, благодаря проведению соответствующей работы", - сообщил Сатжан Узбеков.

"У экспортеров есть что везти, но не на чем. По плану перевозок на ноябрь 2023 года в экспортном направлении заявлена потребность транспортировки 8,5 млн тонн грузов, из них согласовано только 3,6 млн тонн, то есть по 4,9 млн тонн грузоотправителям отказано. Эти факты наглядно показывают, почему у нас экспорт не растет теми темпами, которыми мог бы", - сказал министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев.

Источник: ВЭС 24


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URL: https://www.vb.kg/433747
Теги:
железная дорога, Казахстан, Китай
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