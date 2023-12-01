В Бишкеке открывается уникальная выставка

Сегодня в Бишкеке стартует фотовыставка под названием "Временная остановка", которая представлена в настоящем вагончике. Об этом сообщает пресс-служба фонда "Сорос-Кыргызстан". По ее данным, выставка будет проходить до 7 декабря.

По задумке автора выставки, Анны Карамурзиной, внутри вагончика будут представлены фотоработы, а также размещены предметы быта, книги и другие вещи, чтобы посетители могли погрузиться в атмосферу жизни людей, проживающих в таких вагончиках. Проект осуществляется при поддержке Фонда "Сорос-Кыргызстан" и Театра оперы и балета им. Абдыласа Малдыбаева.

В рамках своего проекта Анна путешествовала по различным местам Кыргызстана, изучая образ жизни людей, проживающих в вагончиках. Она фотографировала и проводила собственные исследования о местонахождении и быте кыргызстанцев. Последние 10 лет Анна увлекалась этой идеей и всегда мечтала поделиться своими наблюдениями с другими соотечественниками. Вагончики используются повсеместно по всей стране: как временное жилье, гостиницы, дачи, столовые, СТО и библиотеки.

Они разбросаны по всей стране загадочным образом: вдоль дорог или высоко в горах, где отсутствуют коммуникации и удобства цивилизации. Если наложить эти дома на карту страны и соединить их между собой, получится прерывистая линия, аналогичная штриху в чертежах, обозначающему невидимую границу.

"Проезжая мимо, я думаю о том, как они сюда попали, придумываю небылицы про пришельцев, которые просто спустили их с неба в определенных местах. Я снимаю вагончики с 2013 года, и моя страсть не утихает. Я нахожу новые места, новые пейзажи и новые типы жилищ", - делится автор проекта, Анна Карамурзина. "В своем проекте я хочу сделать эту линию видимой, как и людей, которые живут в невероятной красоте, на просторе, и в то же время, изолированно от общества".

Иногда, со временем, на месте юрты или вагончика появляется полноценный дом с фундаментом, и тогда вагончик становится надежным сараем или домом для гостей. Эти изменения происходят незаметно для наблюдателей, но они имеют большое значение для людей, проживающих в этих местах.

Также Анна открыла для себя, что в удаленных уголках страны, где отсутствует электричество, люди предпочитают использовать солнечные панели для питания светильников и зарядки телефонов, вместо того чтобы полагаться на свечи. Вагончики чаще всего используются для проживания у дорог или в отдаленных горных районах, как временное жилье на пастбищах. Важным элементом быта является печка, которая служит не только для приготовления пищи, но и для обогрева помещения в холодные дни.

Её путешествие и исследование жизни людей в вагончиках и кошарах продолжают набирать обороты, и Анна планирует дальнейшее открывание новых пейзажей, образов и знакомств с людьми для своих зрителей.

Локация: Южная стена театра оперы и балета. Начало: 17:00. Вход свободный.