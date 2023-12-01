Погода
$ 88.87 - 89.50
€ 97.12 - 98.12

В Бишкеке открывается уникальная выставка

86  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сегодня в Бишкеке стартует фотовыставка под названием "Временная остановка", которая представлена в настоящем вагончике. Об этом сообщает пресс-служба фонда "Сорос-Кыргызстан". По ее данным, выставка будет проходить до 7 декабря.

По задумке автора выставки, Анны Карамурзиной, внутри вагончика будут представлены фотоработы, а также размещены предметы быта, книги и другие вещи, чтобы посетители могли погрузиться в атмосферу жизни людей, проживающих в таких вагончиках. Проект осуществляется при поддержке Фонда "Сорос-Кыргызстан" и Театра оперы и балета им. Абдыласа Малдыбаева.

В рамках своего проекта Анна путешествовала по различным местам Кыргызстана, изучая образ жизни людей, проживающих в вагончиках. Она фотографировала и проводила собственные исследования о местонахождении и быте кыргызстанцев. Последние 10 лет Анна увлекалась этой идеей и всегда мечтала поделиться своими наблюдениями с другими соотечественниками. Вагончики используются повсеместно по всей стране: как временное жилье, гостиницы, дачи, столовые, СТО и библиотеки.

Они разбросаны по всей стране загадочным образом: вдоль дорог или высоко в горах, где отсутствуют коммуникации и удобства цивилизации. Если наложить эти дома на карту страны и соединить их между собой, получится прерывистая линия, аналогичная штриху в чертежах, обозначающему невидимую границу.

"Проезжая мимо, я думаю о том, как они сюда попали, придумываю небылицы про пришельцев, которые просто спустили их с неба в определенных местах. Я снимаю вагончики с 2013 года, и моя страсть не утихает. Я нахожу новые места, новые пейзажи и новые типы жилищ", - делится автор проекта, Анна Карамурзина. "В своем проекте я хочу сделать эту линию видимой, как и людей, которые живут в невероятной красоте, на просторе, и в то же время, изолированно от общества".

Иногда, со временем, на месте юрты или вагончика появляется полноценный дом с фундаментом, и тогда вагончик становится надежным сараем или домом для гостей. Эти изменения происходят незаметно для наблюдателей, но они имеют большое значение для людей, проживающих в этих местах.

Также Анна открыла для себя, что в удаленных уголках страны, где отсутствует электричество, люди предпочитают использовать солнечные панели для питания светильников и зарядки телефонов, вместо того чтобы полагаться на свечи. Вагончики чаще всего используются для проживания у дорог или в отдаленных горных районах, как временное жилье на пастбищах. Важным элементом быта является печка, которая служит не только для приготовления пищи, но и для обогрева помещения в холодные дни.

Её путешествие и исследование жизни людей в вагончиках и кошарах продолжают набирать обороты, и Анна планирует дальнейшее открывание новых пейзажей, образов и знакомств с людьми для своих зрителей.

Локация: Южная стена театра оперы и балета. Начало: 17:00. Вход свободный.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/433875
Теги:
выставка, фотография, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  