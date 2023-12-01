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Предприниматели ряда рынков Кыргызстана вышли на митинг против введения ККМ

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- Бермет Таалайбекова
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Предприниматели ряда рынков Кыргызстана вышли на митинг против введения ККМ. Причиной недовольства, напомним, стало введение Минэкономики КР особого налогового режима для торговцев рынков "Дордой"и "Кара-Суу", который освобождает их от применения ККМ.

В Бишкеке сегодня вышли на митинг торговцы Аламединского рынка и мини-рынка "Чынар". Также на этой неделе на митинг выходили торговцы Ортосайского рынка и рынка "Мадина".

В Оше, по данным СМИ, на митинг возле здания мэрии города вышли предприниматели сразу трех рынков - "Бостон", "Бексултан" и "Тешик-Таш".

Кроме того, на митинг против ККМ вышли и торговцы в Таласе и Караколе, которые требуют сохранить для них систему патентов.

Напомним, предприниматели рынков Кыргызстана уже не первый год протестуют против введения ККМ.


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URL: https://www.vb.kg/433882
Теги:
бизнес, митинг, рынок, налоги в Кыргызстане, ГНС
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