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Взлетаем вместе: Как техника и диспетчеры гарантируют надежные рейсы

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- Назгуль Абдыразакова
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Участникам пресс-тура в международный аэропорта "Манас" предстала возможность рассмотреть внушительный арсенал аэропортовской спецтехники, играющей ключевую роль в обеспечении бесперебойной работы: от массивных тягачей, перемещающих воздушные суда, до мощных снегоочистителей, обеспечивающих безопасность в зимние месяцы. Каждый аспект техники был представлен в подробностях.

Заместитель начальника службы перронного обслуживания Нурлан Кудайбергенов рассказал, как техника обслуживается и настраивается для обеспечения безопасности пассажиров, причем в самых разнообразных климатических условиях.

Далее пресс-тур перенес журналистов в сердце диспетчерской службы ГП "Кыргызаэронавигация". Здесь диспетчеры тщательно следят за каждым полетом, координируя взлеты и посадки. Первый заместитель гендиректора ГП "Кыргызаэронавигация" Омуров Торокелди поделился подробностями их работы, в частности, подчеркивая ключевые аспекты работы метеообеспечения, радиотехнического обеспечения и авиадиспетчерской.

"Мы находимся в зале управления воздушным движением. Здесь сидят авиадиспетчеры, которые управляют воздушным движением над нашей республикой. Этот центр обслуживания воздушного движения контролирует воздушное пространство в северной части Кыргызстана, в то время как Ошский центр управляет южной частью", - сказал Омуров.

Пресс-тур оставил у журналистов яркое впечатление о слаженной работе спецтехники и диспетчерской службы, сделавшейся неотъемлемой частью каждого взлета и посадки. Мероприятие позволило представителям СМИ прикоснуться к тому, что происходит за кулисами аэропорта, где пассажиры ожидают свои рейсы, даже не подозревая о том, какая ведется большая работа по обеспечению безопасности их полетов.


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URL: https://www.vb.kg/433932
Теги:
Кыргызаэронавигация, СМИ, Бишкек, журналисты, Аэропорт "Манас"
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