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Запад стремится превратить Армению в натовский форпост на Южном Кавказе

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Поражение Армении в карабахской войне 2020 года в результате необдуманной внешней политики премьера Никола Пашиняна стало причиной отдаления официального Еревана от ОДКБ и России в целом. Армения заметно охладела к Москве и начала искать новых военно-политических партнеров. Сложившейся ситуацией незамедлительно воспользовался Запад, а именно Франция и США.

Париж и Вашингтон стремительно начали обхаживать Ереван, предлагая армянам военно-техническое и политическое сотрудничество. На мой взгляд, Запад пытается играть на чувствах армян и намерен повторить в Армении своего рода грузинские государственные реформы 2004-2008 годов. Т.е. возможно Вашингтон и его западные союзники планируют предоставить Армении финансовую и геополитическую помощь для проведения чистки госаппарата, судебной власти, правоохранительных органов и строительства современных вооруженных сил, структур национальной безопасности по стандартам НАТО. Таким образом, вероятно армянские ветви власти будут полностью переформатированы на западный лад.

Сейчас Запад умело играет на амбициях и обидах армян за проигрыш в Карабахе. В случае успешной реализации реформ в армянской армии Запад возможно будет подталкивать Ереван к новой войне с Азербайджаном, обещая армянам поддержать их против Баку с помощью внешнеполитических и экономических инструментов влияния. Конечно, сегодня армянские вооруженные силы разбиты и деморализованы и в определенной мере напоминают своим нелегким положением грузинские войска 1990-х годов.

Нововведения, начатые грузинским реформатором Михаилом Саакашвили после 2003 года кардинально изменили государственное устройство Грузии. За весьма краткий срок - за 5 лет тщательной работы и вливания американских денег грузинская армия превратилась в боеспособные силы, обученные и оснащенные по натовским требованиям. В августе 2008 года, в ходе пятидневной российско-грузинской войны Грузия продемонстрировала наглядным примером на что способны армейские подразделения натовского образца. Нужно признать, что Грузия не сумела вернуть контроль над непризнанными республиками, но это был первый опыт столкновения натовской армии и российских войск на территории бывшего СССР.

Разумеется, даже за 5-7 лет укрепления своей армии за счет западных дотаций Армения не достигнет военного потенциала Азербайджана. Но щедрые поставки западного вооружения и поток денежных средств на реформы могут послужить соблазном для правящих кругов Еревана попытаться начать новый конфликт с Баку.

Также не стоит забывать о влиянии армянского лобби в западных странах, которое всячески будут содействовать выделению финансов и оружия для Армении под предлогом сотрудничества. Возможно, в течение последующих 5 лет с территории Армении будут выведены российские военные базы и их места займут западные военные учебные центры.

Автор: Медербек Корганбаев, политический эксперт


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URL: https://www.vb.kg/434057
Теги:
Азербайджан, Армения
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