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Глава кабмина: Чтобы страна поднялась, президент вкладывает все силы и душу

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- Светлана Лаптева
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Глава кабмина КР Акылбек Жапаров на церемонии вручения 107 единиц спецтехники из России Минздраву Кыргызстана заявил, что ежегодно в связи с сезонными и различными вирусными вспышками многие больницы в стране оказываются переполненными, в том числе и детские. В этом контексте он поставил четкую задачу министру здравоохранения Алымкадыру Бейшеналиеву принять своевременные и соответствующие меры, сформировать медицинские бригады или специализированное отделение для обслуживания граждан и обеспечить их квалифицированное лечение.

"Чтобы страна поднялась, Садыр Нургожоевич вкладывает все силы и душу. Несмотря на опасность, рискуя собственной жизнью, Камчыбек Кыдыршаевич борется с коррупцией, преступностью и ОПГ. Благодаря цифровым и технологичным решениям и механизмам Кабинет Министров профессионально поднимает экономику и бюджет. Но если все старания не помогают человеку, когда он заболел, то все старания будут напрасны. Поэтому наши врачи не должны позволить усугубить ситуацию. Хочу подчеркнуть, что это ваша прямая обязанность и мы верим, что вы и ваша команда справитесь. Дорогие наши медработники, я желаю вам крепкого здоровья и бодрости духа, чтобы вы могли эффективно помогать каждому пациенту", - сказал Акылбек Жапаров.


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URL: https://www.vb.kg/434064
Теги:
Акылбек Жапаров, Минздрав, Россия, Кыргызстан
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