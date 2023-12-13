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Бекболотов: Преподавателя НВП нужно поднять до уровня замдиректора школы

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- Светлана Лаптева
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Министр обороны КР Бактыбек Бекболотов на итоговой пресс-конференции поднял вопрос подготовки преподавателей НВП в школах. По его словам, в школах есть предмет "Допризывная подготовка", но программа устаревшая.

Стоит отметить также, что военруки в школах не имеют определенного статуса. Точнее непонятно, куда он относится: к Минобразования, где получает зарплату или Минобороны, по заданию которого выполняет задачу подготовки призывников к службе в армии. С другой стороны из-за маленькой зарплаты подготовленные специалисты не хотят работать, а в школах нет средств и иногда желания оборудовать кабинеты НВП.

По словам министра обороны, эти проблемы важно озвучивать и поднимать вопрос, и их решение лежит на Минобразования и Минобороны.

"Мы завершили создание нового учебника по НВП. В первом квартале этого года надеемся он появится. По учебно-материальной базе для подготовки и проведений уроков - тоже надо все менять! Надо подготовить наших молодых людей к армии - надо, по крайней мере, сдвинуть с мертвой точки. А для решения вопроса заработной платы надо, чтобы преподавателя НВП подняли на уровень заместителя директора школы. Весь этот комплекс вопросов по подготовке к армии в школе - первоочередная задача", - сказал министр.


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URL: https://www.vb.kg/434091
Теги:
Министерство обороны, Кыргызстан
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