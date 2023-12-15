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Минцифры призывает найденные документы сдавать в ЦОН и паспортные отделы

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- Назгуль Абдыразакова
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В последнее время стало привычным обращаться за помощью в поиске утерянных документов или владельцев утерянных документов путем публикации фотографий документов в социальных сетях. Об этом сообщает пресс-служба Минцицфры.

Министерство предупреждает, что такие публикации приводят к нарушению конфиденциальности из-за публикации личных данных владельцев. В связи с этим Министерство призывает граждан, нашедших утерянные документы, сдать их в центры обслуживания населения (ЦОН) или межрегиональные отделы (МРО) Департамента регистрации населения для возврата их владельцам.

Для удобного поиска утерянных документов функционирует система "Бюро находок", представленная как сервис на государственном портале электронных услуг и в приложении "Тундук". Авторизованные пользователи госпортала или приложения "Тундук" могут осуществить поиск утерянных документов в разделе "Получение информации из бюро находок".


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URL: https://www.vb.kg/434153
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