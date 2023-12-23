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Кабинетам вакцинации в Баткена передано оборудование на 1,5 млн сомов

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Для кабинетов вакцинации Баткенской области передано оборудование на сумму более 1,5 млн сомов. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

По ее данным, в рамках рабочей поездки в Баткенскую область, министр здравоохранения КР Алымкадыр Бейшеналиев принял участие в передаче оборудования для кабинетов вакцинации Баткенской области.

Оборудование для кабинетов вакцинации на сумму 1 556 450 сом передано Национальным Обществом Красного Полумесяца Кыргызстана (НОКП КР).

В своей речи министр Алымкадыр Бейшеналиев выразил большую благодарность НОКП КР и Президенту Чингизу Джакипову за поддержку системы здравоохранения республики. А также выразил намерение продолжать дальнейшее плодотворное сотрудничество во благо здоровья кыргызстанцев.

Национальное Общество Красного Полумесяца Кыргызстана (НОКП КР) принимает активное участие в проведении мероприятий по социальной мобилизации населения в вопросах иммунизации.

В настоящее время при поддержке Международной Федерации Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКК) Национальное Общество Красного Полумесяца Кыргызстана реализует проект "Построение доверия в период пандемии COVID-19 в гуманитарной деятельности". В рамках данного проекта для кабинетов вакцинации Баткенской области закуплены детский ростомер – 15 шт., детские весы – 15 шт., ростомер напольный - 15 шт., лампа бактерицидная - 50 шт., облучатель бактерицидный - 15 шт., стол манипуляционный - 15 шт., кушетка - 15 шт., столик для пеленания - 15 шт., шкаф - 15 шт.


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URL: https://www.vb.kg/434295
Теги:
Баткенская область, Минздрав
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