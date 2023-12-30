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Женщина поменяла диету и избавилась от инвалидного кресла

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Мать троих детей Мишель Райс-Нельсон похудела на 45 килограммов, изменив свои пищевые привычки, и избавилась от инвалидного кресла. Ее историей заинтересовалось издание People.

Женщина рассказала, что набрала больше 36 килограммов лишнего веса из-за хронического стресса. Она долгое время разрывалась между воспитанием младшего сына, работой и уходом за матерью, у которой была поздняя стадия болезни Альцгеймера. Каждый вечер, закончив все дела, она начинала есть чипсы, сырную соломку и запивать их литрами газировки. "Это был мой способ справиться с ситуацией. Мой побег от реальности", - пояснила Райс-Нельсон.

Женщина не заметила, как ее вес достиг отметки в 123 килограмма. Лишние килограммы усугубили ее проблемы с позвоночником. В итоге она стала передвигаться на инвалидном кресле или с тростью.

Начать худеть Райс-Нельсон решилась летом 2022 года, после того как врач диагностировал ей преддиабет. Она очень испугалась этого диагноза, так как из-за диабета ее отец сначала потерял зрение и ноги, а затем и жизнь.

Женщина присоединилась к программе похудения Nutrisystem, благодаря которой изменила свои пищевые привычки, начала регулярно гулять с собакой - сначала на короткие расстояния, затем постепенно она стала проходить по семь тысяч шагов. В результате за год она похудела на 45 килограммов. "Теперь меня ничто не тяготит. Как только ты начинаешь заботиться о себе, все остальное встает на свои места", - уверяет Райс-Нельсон.

Ранее фитнес-тренер Оксана Парфенова рассказала, что для борьбы с жировыми отложениями прежде всего нужно скорректировать питание, подобрав индивидуальное суточное соотношение белков, жиров и углеводов. Кроме того, полезными будут кардиотренировки, упражнения на пресс и мышцы корпуса.

Источник: lenta.ru


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