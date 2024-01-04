Генсек ООН: 2024 год должен стать годом восстановления доверия и надежды

"2024 год должен стать годом восстановления доверия и надежды" – с таким призывом выступил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в своём новогоднем видеообращении.

Он напомнил, что уходящий год стал самым жарким за всю историю метеонаблюдений. Кроме того, человечество находится под давлением "увеличивающейся нищеты и голода". В своём послании Гутерриш также коснулся вопроса использования новых технологий, включая искусственный интеллект. Глава ООН призвал мир работать вместе для поиска решений. Антониу Гутерриш, Генеральный секретарь ООН: – 2023 год стал годом огромных страданий, насилия и климатического хаоса. Человечество страдает. Наша планета в опасности. Войн становится все больше. При этом доверие истощается. Но взаимные обвинения и угрозы оружием ни к чему не приводят. Поэтому Новый год должен стать годом восстановления доверия и возвращения надежды. Мы должны сплотиться, чтобы преодолеть разногласия и найти общие решения. И мы должны гарантировать, что новые технологии, такие как искусственный интеллект, будут служить на благо.

Источник: kazislam.kz