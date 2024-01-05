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В Афганистане растет число медресе с военным уклоном

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- Светлана Лаптева
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Джихадистские идеи и военные навыки следует преподавать в медресе. Об этом публично заявил Халил-ур Рахман Хаккани, министр "Талибана" по делам беженцев и репатриации, пишет в своём телеграм-канале политолог, эксперт по Афганистану Андрей Серенко.

По словам Хаккани, медресе в Афганистане не должны ограничиваться лишь религиозным образованием.

Во время церемонии в "медресе джихада" в провинции Пактия Хаккани сказал, что медресе должны не только обеспечивать религиозное образование, но также включать обучение джихаду и военному делу.

Хаккани считает, что обучение джихадистским идеям и навыкам является способом подготовить учащихся семинарий "к защите ислама и страны". По его словам, распространение медресе и мечетей в Афганистане является обязанностью каждого талиба.

Сейчас Хаккани добивается открытия "медресе джихада" в отдаленных афганских деревнях.

За последние два года "Талибан" построил десятки джихадистских мечетей и медресе во многих провинциях Афганистана, отмечают афганские СМИ. Многие образовательные центры, в том числе, институты и школы бывшего министерства образования, превратились в "медресе джихада".

Инициативы Хаккани являются логичным продолжением послания эмира "Талибана" Хайбатуллы, опубликованного в мае 2022 года. Согласно ему, "религиозные школы должны быть созданы во всех районах Афганистана".

Режим Талибана в 2023 году не только активно увеличивал численность своих боевиков (она только по официальным данным уже достигла полумиллиона человек), но и начал формирование резерва для своих террористических группировок, которые закамуфлированы под структуры Минобороны и МВД.

Всё это подтверждает неоднократно высказанный мною тезис, что талибская хунта ведёт подготовку к большой войне. Либо в Афганистане, либо в регионе, либо и там и там.

И напрасно те, кто пытаются сегодня заигрывать с талибами, надеются избежать обжигающих последствий этой войны. Не получится.

Источник: "ASIA-Plus"


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URL: https://www.vb.kg/434481
Теги:
Афганистан
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