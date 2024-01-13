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ГКНБ: Задержан активный член ОПГ "Дженго"

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- Бермет Таалайбекова
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По факту вымогательства и нанесения побоев потерпевшему гр. КР А.Н. 12 января 2024 года в кафе "Алия" г.Кызыл-Кия задержан гр. КР А.у.Н., 1993 г.р., уроженец Ноокатского района Ошской области. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, задержанный А.у.Н. в сговоре со своей супругой "А" занимались т.н. "подставой". Так, "А" по указанию супруга посредством социальной сети "Одноклассники" знакомилась с молодыми мужчинами, с которыми соглашалась встретиться на тайном свидании. Затем, А.у.Н. представлялся ревнивым супругом вышеуказанной "А" и путем угроз и шантажа, выбивал у молодых людей деньги. В частности, 9 января т.г. А.у.Н. подобным образом встретился с потерпевшим А.Н., избил его, отобрал у него автомашину марки ДЭУ-Нексия и вымогал денежные средства в сумме 100 тыс. сомов.

По имеющимся данным, задержанный А.у.Н. ранее неоднократно судим по ст. 104 (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), ст. 168 (Разбой), ст.174 (Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления).

Кроме того, подозреваемый занимался т.н. "коллекторской услугой" по выбиванию денежных средств у предпринимателей, ранее попадал в поле зрения правоохранительных органов как активный член ОПГ К.Досонова, по кличке "Дженго".

В настоящее время проводятся мероприятия по установлению других лиц, имеющих причастность к вышеуказанным преступлениям.


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URL: https://www.vb.kg/434649
Теги:
вымогательство, задержание, ОПГ, Ошская область, шантаж, семья, ГКНБ
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