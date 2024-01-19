Погода
$ 89.32 - 89.71
€ 97.10 - 98.05

"Наш Жайыл уходит в небо!". Друзья и сослуживцы о погибшем вертолетчике

236  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Если бы сегодня отбирали кандидатов для полета в космос от Кыргызстана - выбрали бы Жайыла Самудинова за его гагаринскую улыбку, а потом бы еще раз оценили уже за таланты и профессионализм. На всех фото он улыбается, харизматичен, просто излучает позитивную энергию. Жизнь военного в наши дни - это бескорыстная служба Родине. Надо обладать особыми качествами: мужеством, бесстрашием и особым типом мышления, чтобы выбрать профессию военного летчика, в которой каждый полет - особая ответственность и риск. Только за это он и все все парни из того борта МИ-8 с номером 203 уже достойны уважения. Борт ткнулся кабиной в землю, и наш герой погиб при выполнении служебных обязанностей. Все остальные получили травмы, но даже будучи раненными, стали вытаскивать своих товарищей из машины, которая могла и взорваться в любой момент.

Наш Жайыл уходит в небо

Жайыл Самудинов с детства мечтал стать летчиком, и когда он перевелся в 8-ом классе в школу села Орок, он сразу рассказал об этом своим одноклассникам.

- Он как-то сразу завоевал авторитет среди сверстников. Мальчишки же как - дрались, он выделялся своей смелостью, так вот он дрался и потом всех мирил. Начитанный и дипломатичный, он умел примирять людей правильно, по справедливости. У него и родители такие. Мы подружились, я сына своего в его честь назвал. Жайыл любил к нам приходить, играл с моими детьми. На фото - Жайыл с моим сыном. Он мечтал о семье. Сказал, что собирался жениться в эту субботу. Мой друг всегда был честным, принципиальным и дисциплинированным, родился военным, если можно так сказать. Любил ездить верхом, играть в бильярд, в последнее время говорил, что совершают много полетов, и был этому рад. Он был старшим сыном, теперь у его родителей остались его сестренка и братишка, - рассказал его одноклассник Жандос Магзин.

Друг и одноклассник Жайыла Аманкалый Бакытбеков добавил, что Жайыл был большим патриотом нашей страны.

- Он был настоящим мужчиной, всегда хотел защищать Родину. И был настоящим другом, который всегда приходил на помощь в трудную минуту. Уважал своих родителей, и признаться я никогда не видел, чтобы чтили так своих родителей. Он был человеком верующим, пять раз читал намаз, если это не мешало службе. - говорил Аманкалый.

Сослуживцы рассказывают о Жайыле Самудинове, как о перспективном, талантливом летчике и офицере. Заместитель командира воинской части 23655 по летной подготовке Бакыт Рахманов рассказал, что Жайыл прибыл к ним, как только закончил Сызранское училище в 2018 году.

- Он очень хорошо летал, у него был талант. В Сызране готовят хороших специалистов. Жайыл сразу прошел план ввода в строй, наземную подготовку и после сдачи зачетов приступил к полетам. Он сразу хорошо себя показал по технике полетов по всем упражнениям. Я был его инструктором. Много с ним летали по маршруту, на перелетах с одного аэродрома на другой, к примеру, Ош-Баткен, перевозили вооружение, технику. Он до "горной площадки дошел" - получил допуск на полеты на 2 500 метров и более. Это считается одной из сложной квалификаций. Получил допуск на десантирование парашютно-десантным способом и на перевозку войск. Заработал классность - военный летчик 3 класса. Уверен , что он был подготовлен на первый класс. Если бы продолжал летать, за год получил бы и второй, а потом и первый класс.

В декабре Жайыл был назначен старшим офицером по безопасности полетов в генштабе, но продолжал летать как летчик, чтобы не потерять навыка. Мы также планировали его на боевое дежурство в г Ош. 17-го января был первый полет после нового года. Знаете, он очень хорошо летал. Случившееся - трагедия для всех. Расследование проведут, будем работать, и что бы там ни было, мы знаем, что Жайыл Самудинов жил авиацией, небом, был настоящим товарищем, вертолетчиком, и мы запомним его именно таким, - рассказал Бакыт Рахманов.

P.S. Как журналист я много раз фотографировала авиационные мероприятия наших военных, и очень хорошо запомнила улыбчивого вертолетчика. Помнится, в тот первый день знакомства было много августовского солнца - молодые пилоты традиционно рассказывали посетителям об устройстве вертолета. Интереснее и увлекательнее всех поведал о своей вертушке именно он, Жайыл Самудинов.

Потом год за годом уже в ходе учений, отработок различных заданий, я видела, как радовались успехам молодых пилотов инструкторы. Как от учений к учениям они мужали, становились опытнее наши молодые вертолетчики. Это отмечалось и в ходе международных учений. И все это при невеликих зарплатах, без квартир и привилегий, на одной любви к профессии и небу.

Поэтому некоторые комментарии в соцсетях о летчиках возмутительны и недопустимы в отношении защитников отечества. Те, кто надел погоны в трудные годы развала СССР, кто не бросил армию в голодные годы, прошел Баткен, афгано-таджикскую границу, кто сегодня выбирают профессию не банкира , а защитника отечества - достойны уважения во всех ипостасях.

Именно поэтому накануне похорон я поехала в дом Жайыла Самудинова, чтобы выразить его родителям слова благодарности за воспитание такого сына. Узнав, зачем я приехала, совершенно незнакомые люди подходили и просили написать о Жайыле. Оказалось, что он и в своем районе пользовался большим авторитетом в свои 29 лет.

Приехал и министр обороны Кыргызстана Бактыбек Бекболотов, и остальное руководство Минобороны. Они долго разговаривали с родителями и родственниками погибшего.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/434773
Теги:
авиакатастрофа, похороны, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  