"Наш Жайыл уходит в небо!". Друзья и сослуживцы о погибшем вертолетчике

Если бы сегодня отбирали кандидатов для полета в космос от Кыргызстана - выбрали бы Жайыла Самудинова за его гагаринскую улыбку, а потом бы еще раз оценили уже за таланты и профессионализм. На всех фото он улыбается, харизматичен, просто излучает позитивную энергию. Жизнь военного в наши дни - это бескорыстная служба Родине. Надо обладать особыми качествами: мужеством, бесстрашием и особым типом мышления, чтобы выбрать профессию военного летчика, в которой каждый полет - особая ответственность и риск. Только за это он и все все парни из того борта МИ-8 с номером 203 уже достойны уважения. Борт ткнулся кабиной в землю, и наш герой погиб при выполнении служебных обязанностей. Все остальные получили травмы, но даже будучи раненными, стали вытаскивать своих товарищей из машины, которая могла и взорваться в любой момент.

Наш Жайыл уходит в небо

Жайыл Самудинов с детства мечтал стать летчиком, и когда он перевелся в 8-ом классе в школу села Орок, он сразу рассказал об этом своим одноклассникам.

- Он как-то сразу завоевал авторитет среди сверстников. Мальчишки же как - дрались, он выделялся своей смелостью, так вот он дрался и потом всех мирил. Начитанный и дипломатичный, он умел примирять людей правильно, по справедливости. У него и родители такие. Мы подружились, я сына своего в его честь назвал. Жайыл любил к нам приходить, играл с моими детьми. На фото - Жайыл с моим сыном. Он мечтал о семье. Сказал, что собирался жениться в эту субботу. Мой друг всегда был честным, принципиальным и дисциплинированным, родился военным, если можно так сказать. Любил ездить верхом, играть в бильярд, в последнее время говорил, что совершают много полетов, и был этому рад. Он был старшим сыном, теперь у его родителей остались его сестренка и братишка, - рассказал его одноклассник Жандос Магзин.

Друг и одноклассник Жайыла Аманкалый Бакытбеков добавил, что Жайыл был большим патриотом нашей страны.

- Он был настоящим мужчиной, всегда хотел защищать Родину. И был настоящим другом, который всегда приходил на помощь в трудную минуту. Уважал своих родителей, и признаться я никогда не видел, чтобы чтили так своих родителей. Он был человеком верующим, пять раз читал намаз, если это не мешало службе. - говорил Аманкалый.

Сослуживцы рассказывают о Жайыле Самудинове, как о перспективном, талантливом летчике и офицере. Заместитель командира воинской части 23655 по летной подготовке Бакыт Рахманов рассказал, что Жайыл прибыл к ним, как только закончил Сызранское училище в 2018 году.

- Он очень хорошо летал, у него был талант. В Сызране готовят хороших специалистов. Жайыл сразу прошел план ввода в строй, наземную подготовку и после сдачи зачетов приступил к полетам. Он сразу хорошо себя показал по технике полетов по всем упражнениям. Я был его инструктором. Много с ним летали по маршруту, на перелетах с одного аэродрома на другой, к примеру, Ош-Баткен, перевозили вооружение, технику. Он до "горной площадки дошел" - получил допуск на полеты на 2 500 метров и более. Это считается одной из сложной квалификаций. Получил допуск на десантирование парашютно-десантным способом и на перевозку войск. Заработал классность - военный летчик 3 класса. Уверен , что он был подготовлен на первый класс. Если бы продолжал летать, за год получил бы и второй, а потом и первый класс.

В декабре Жайыл был назначен старшим офицером по безопасности полетов в генштабе, но продолжал летать как летчик, чтобы не потерять навыка. Мы также планировали его на боевое дежурство в г Ош. 17-го января был первый полет после нового года. Знаете, он очень хорошо летал. Случившееся - трагедия для всех. Расследование проведут, будем работать, и что бы там ни было, мы знаем, что Жайыл Самудинов жил авиацией, небом, был настоящим товарищем, вертолетчиком, и мы запомним его именно таким, - рассказал Бакыт Рахманов.

P.S. Как журналист я много раз фотографировала авиационные мероприятия наших военных, и очень хорошо запомнила улыбчивого вертолетчика. Помнится, в тот первый день знакомства было много августовского солнца - молодые пилоты традиционно рассказывали посетителям об устройстве вертолета. Интереснее и увлекательнее всех поведал о своей вертушке именно он, Жайыл Самудинов.

Потом год за годом уже в ходе учений, отработок различных заданий, я видела, как радовались успехам молодых пилотов инструкторы. Как от учений к учениям они мужали, становились опытнее наши молодые вертолетчики. Это отмечалось и в ходе международных учений. И все это при невеликих зарплатах, без квартир и привилегий, на одной любви к профессии и небу.

Поэтому некоторые комментарии в соцсетях о летчиках возмутительны и недопустимы в отношении защитников отечества. Те, кто надел погоны в трудные годы развала СССР, кто не бросил армию в голодные годы, прошел Баткен, афгано-таджикскую границу, кто сегодня выбирают профессию не банкира , а защитника отечества - достойны уважения во всех ипостасях.

Именно поэтому накануне похорон я поехала в дом Жайыла Самудинова, чтобы выразить его родителям слова благодарности за воспитание такого сына. Узнав, зачем я приехала, совершенно незнакомые люди подходили и просили написать о Жайыле. Оказалось, что он и в своем районе пользовался большим авторитетом в свои 29 лет.

Приехал и министр обороны Кыргызстана Бактыбек Бекболотов, и остальное руководство Минобороны. Они долго разговаривали с родителями и родственниками погибшего.