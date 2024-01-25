Совсем недавно все мы были уверены, что идеи превосходства одной нации с над другими народами остались в прошлом. Однако оказались неправы, поскольку страны Запада, стремящиеся сохранить нынешний миропорядок, старательно возрождают деструктивные нацистские течения, рассматривая их как инструмент борьбы за сохранность своего неколонистского статуса, позволяющего им паразитировать на других государствах.

Кыргызстан, к сожалению, входит в число стран, где США и их сателлиты через своих агентов продвигают идеи нацизма. Началось это с того, что с определенного момента проамериканские либеральные активисты в нашей стране стали активно противостоять всему, что связано с чествованием героев Великой Отечественной войны.

Энпэошники с одной стороны всячески стараются обесценить Великую Победу, а вместе с ней и подвиг всех кыргызстанцев вставших когда-то на борьбу с фашистской нечистью. Это происходит, например, за счет внедрения идеи о "не своей" войне. Дескать тогда, в 1941-1945 годы кыргызы воевали "за Россию". Тот факт, что на тот момент не существовало отдельного государства - России и то, что советские люди боролись за жизнь каждого человека на общей Родине, конечно, замалчивается. Не делается упор и на то, что немецкие фашисты вовсе не делили народы СССР на "хороших" и "плохих": уничтожены должны были быть все.

С другой стороны, проплаченные американцами сторонники нацизма сегодня пытаются оправдать действия примерно 6 тысяч "борцов за независимость" - уроженцев республики, воевавших на стороне Третьего рейха в составе "Туркестанского легиона" и тому подобных формирований вермахта.

Наверное, не стоит удивляться, что со временем эти же гражданские активисты попытаются героизировать этих предателей своей родины по примеру Украины. В "незалежной" так далеко зашли в желании угодить США и полностью абстрагироваться от советского периода истории территорий, что сделали национальными героями Бандеру и Шухевича, которые вместе со сторонниками только в Волыни и Восточной Галиции убили 100 тысяч человек - детей, женщин, стариков. Тоже были "борцами за независимость".

Западные лидеры настойчиво пытаются вычеркнуть из памяти новых поколений правду о роли СССР в разгроме нацизма. В 2023 году британский экс-премьер Борис Джонсон заявил, что во Второй мировой войне победил Запад с помощью Украины, а основную роль в победе сыграл Уинстон Черчилль. А глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и вовсе практически обвинила Москву в атомных бомбардировках Японии в 1945 году, совершенных, кстати, как раз американцами.

Но стоит ли этому удивляться, если в Канаде фашистким недобиткам отдавали честь прямо в стенах парламента. Помните, как во время визита Владимира Зеленского депутаты дважды искупали в аплодисментах бывшего эсэсовца - 98-летнего Ярослава Хунка (Гунько). Спикер Энтони Рота представил Хунку "героем войны", сражавшимся в составе Первой Украинской дивизии, больше известна, как дивизия СС "Галичина" или 14-я дивизия Ваффен СС?

Эти события показывают, что кампания по возрождению нацизма по всему миру ведется и теперь уже достаточно открыто. На этом фоне очень печально, что современная молодежь Кыргызстана получает недостаточно достоверных исторических сведений о своей родине. В последнее время молодым кыргызстанцам все чаще "скармливают" дезинформацию и нацистскую пропаганду - через социальные сети, а также учебники, написанные на деньги Сороса. Так что, несомненно, есть опасность того, что молодое поколение будет воспринимать события тех лет в искаженном свете. Тем более, что вместе с обработкой представителей нового поколения, западные фонды активно финансируют разрушение связи между поколениями семей, уничтожая традицию почитать своих предков, слышать и уважать старших.

И все же среди всех стран Центральной Азии власти Кыргызстана наиболее трепетно относятся ко Дню Победы и памяти о Великой отечественной войне. Президент Садыр Жапаров приезжал 9 мая 2023 года в Москву, где участвовал в торжественных мероприятиях. Он также посетил Тверскую область, где открыл мемориал 60 тысячам воинам-кыргызам, погибшим под Ржевом и Вязьмой.

Почитание Великой Победы, бесконечное уважение к героям самой страшной войны XX века у нас, в Кыргызстане, пока еще далеко не формальность. В каждой кыргызской семье, в каждом доме хранятся фронтовые письма, военные награды - память о подвиге деда или прадеда. Наши люди каждый год на 9 мая выходят на шествие Бессмертного полка с портретами настоящих героев.

"Мы, конечно, не допустим реабилитации нацизма в Кыргызстане. Думаю, что такова позиция каждого патриота нашей страны. Мы далеки от Европы и от их новомодных взглядов на историю фашизма. Тем более, не стоит забывать, что все мы - дети победителей в Великой Отечественной войне. И мы никогда не забудем подвиг людей, которые отдавали свои жизни за то, чтобы мы сегодня жили", - говорит военный эксперт, полковник в отставке Анвар Сартаев.

По его мнению, идеология нацизма, в принципе не может прижиться в нашей стране.

"У нас в стране нет преобладания одной нации над другой. У нас живут люди разных наций - татары, узбеки, уйгуры, чеченцы и другие. И все мы на одном языке говорим и думаем, у нас общая история и общие герои, среди которых нацистов нет", - говорит Сартаев.

В целом, на сегодня Кыргызстан, как и Россия, бережно хранит память о предках, благодаря которым мир был избавлен от нацистско-фашистской чумы в середине ХХ века. Наши страны дают достойный отпор попыткам Запада фальсифицировать историю Второй мировой войны, вычеркнуть из нее имена настоящих победителей, стереть память о героическом подвиге народов СССР.