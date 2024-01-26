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Глава Минприроды провел расширенную встречу с эко-активистами

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Министр Мелис Тургунбаев встретился в расширенном формате с представителями экологических организаций, объединений и движений Кыргызстана. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, на встрече присутствовало около 60 активистов и были обсуждены актуальные вопросы в области экологии.

По закону, запрета на пластиковые изделия, было высказано много вопросов, предложений М.Тургунбаев в свою очередь отметил, что все предложения будут учтены.

В области биоразнообразия также был обозначен ряд вопросов. Высказаны пожелания по выдаче лицензий на отлов птиц, усилению работы по противодействию браконьерства. Были высказаны просьбы учета по общественного мнения при создании геопарков на особо охраняемых природных территориях.

По вопросам загрязнения воздуха был высказан ряд мнений, предложений, работа министерства в этом направлении вызвала положительные отзывы.

Министр отметил, что данная сфера является "одним из приоритетных направлений нашего ведомства"- М.Тургунбаева.

Также глава министерства отметил, о необходимости реализации ряда проектов с Министерством образования по проведению информационных кампаний и повышение экологической грамотности.


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URL: https://www.vb.kg/434929
Теги:
Минприродресурсов, экология, Кыргызстан
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