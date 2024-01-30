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В Кыргызстан пытались незаконно импортировать 152 норковых шапок

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Сотрудники Государственной налоговой службы Кыргызской Республики выявили факт незаконного ввоза головных уборов из страны-члена ЕАЭС. Об этом сообщает пресс-служба ГНС КР.

В частности, в пункте учета товаров, расположенном в зоне прилета из стран ЕАЭС международного аэропорта "Ош", гражданин другой страны пытался незаконно импортировать 152 норковых шапок.

У импортера отсутствовали все необходимые сопроводительные документы на товар.

В результате товар был изъят, а соответствующие материалы переданы в компетентные органы для принятия мер в соответствии с законодательством.


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URL: https://www.vb.kg/435005
Теги:
ГНС, Кыргызстан
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