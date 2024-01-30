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В Минздраве Кыргызстана выявили финансовые нарушения на 105 млн сомов

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27 января  2024 года на очередном заседании Совета Счетной палаты Кыргызской Республики рассмотрен отчет об аудите соответствия деятельности Министерства здравоохранения Кыргызской Республики и его подведомственных учреждениях за 2022 года

По результатам аудита соответствия исполнения бюджета, проведенного в министерстве здравоохранения Кыргызской Республики и его подведомственных учреждениях за период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года, выявлены следующие финансовые нарушения на общую сумму 105 млн 999,8 тыс. сомов, в частности:

нарушения, совершаемые при формировании и рассмотрении проекта бюджета бюджетной системы Кыргызской Республики – 3112,6 тыс. сомов;

нарушения и недостатки в исполнении бюджетов бюджетной системы Кыргызской Республики – 55 378,4 тыс. сомов;

нарушения и недостатки в использовании имущества – 9819,4 тыс. сомов;

нарушение порядка учета и отчетности составило 26 939,8 тыс. сомов;

нарушения закона О государственных закупках – 10 749,6 тыс. сомов.

По результатам проведенного аудита по Департаменту профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора и в Бишкекском центре укреления здоровья, материалы аудита для дачи прававой оценки направлены в Министерство внутренних дел Кыргызской Республики.

По результатам аудита в Министерство здравоохранения Кыргызской Республики направляются отчет, предписание, представление и рекомендации.


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URL: https://www.vb.kg/435007
Теги:
здравоохранение, Кыргызстан, Счетная палата
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