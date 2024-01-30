В Минздраве Кыргызстана выявили финансовые нарушения на 105 млн сомов

27 января 2024 года на очередном заседании Совета Счетной палаты Кыргызской Республики рассмотрен отчет об аудите соответствия деятельности Министерства здравоохранения Кыргызской Республики и его подведомственных учреждениях за 2022 года

По результатам аудита соответствия исполнения бюджета, проведенного в министерстве здравоохранения Кыргызской Республики и его подведомственных учреждениях за период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года, выявлены следующие финансовые нарушения на общую сумму 105 млн 999,8 тыс. сомов, в частности:

нарушения, совершаемые при формировании и рассмотрении проекта бюджета бюджетной системы Кыргызской Республики – 3112,6 тыс. сомов;

нарушения и недостатки в исполнении бюджетов бюджетной системы Кыргызской Республики – 55 378,4 тыс. сомов;

нарушения и недостатки в использовании имущества – 9819,4 тыс. сомов;

нарушение порядка учета и отчетности составило 26 939,8 тыс. сомов;

нарушения закона О государственных закупках – 10 749,6 тыс. сомов.

По результатам проведенного аудита по Департаменту профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора и в Бишкекском центре укреления здоровья, материалы аудита для дачи прававой оценки направлены в Министерство внутренних дел Кыргызской Республики.

По результатам аудита в Министерство здравоохранения Кыргызской Республики направляются отчет, предписание, представление и рекомендации.