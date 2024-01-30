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В Госстрое рассказали, какие здания выдержат землетрясение свыше 9 баллов

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Заместитель главы Госстроя Талантбек Иман уулу на заседании комитета Жогорку Кенеша рассказал, что будет, если в Кыргызстане произойдет землетрясение свыше 9 баллов.

По его словам, если произойдет землетрясение свыше 9 баллов, все здания разрушатся. В случае, если здание, которое было рассчитано на землетрясения 7-8 баллов, но разрушилось при 4 баллах, то все ответственные лица будут отвечать головой.

Он отметил, что бытует мнение о том, что землетрясение хорошо выдержат только советские постройки, но это не правда. "У каждого здания есть срок эксплуатации – 60-70 лет. Новые здания двигаются при подземных толчках, это не страшно, так и должно быть. Но они не должны рассыпаться, как было в Турции", - заявил он.

Источник: Кабар


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URL: https://www.vb.kg/435021
Теги:
землетрясение
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