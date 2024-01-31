"С введением налога на доход дополнительно поступило 500 млн сомов"

Реформы налоговой системы коснулись и других сфер деятельности, сообщил на заседании коллегии Министерства экономики и коммерции Кыргызской Республики по итогам 2023 года начальник управления налоговой политики Кубанычбек Ысабеков, сообщает пресс-служба ведомства.

Как он отметил, взамен налога на прибыль введен налог на доход при реализации руд и концентратов, содержащих серебро, медь, сурьму, ртуть, олово и вольфрам по аналогии с действующим механизмом налогообложения золота.

До принятия данной нормы законодательством было предусмотрено, что при реализации руд и концентратов, содержащих серебро, медь, сурьму, ртуть, ртуть, олово и вольфрам, а также готовой продукции серебра, меди, сурьмы и ртути, олова и вольфрама уплачивается налог на прибыль.

Необходимо отметить, что динамика мировых цен на серебро и медь неуклонно растет. По оценкам специалистов, производство серебра рентабельно только в том случае, если унция будет стоить 5,5 долл.

В связи с чем, при рентабельности добычи серебра 5,5 долл.мировая цена на серебро превышает 21 долл. за унцию, а меди при себестоимости добычи 3 086,4 долл. за тонну, мировая цена на рынке превышает 9100 долл., в связи с чем, компании получают сверх доходы, но при этом практически не уплачивают налог на прибыль.

Таким образом, для прозрачности налогообложения введен налог на доход, зависящий от цены на металлы, взамен налога на прибыль.

До принятия данной нормы поступления налога на прибыль составлял всего 52,7 млн.сом за 2021 год.

С момента введения данной нормы поступление налога на доход за 2023 год составило - 551,5 млн сом, то есть дополнительное поступление налога на доход составило 500,0 млн сом или увеличилось в 11 раз.