Кыргызстанец завоевал золото международного турнира по боксу в Испании

Кыргызстанский боксер Мунарбек Сейитбек уулу завоевал золото международного турнира Boxam в Испании.

Спортсмен выступает в весовой категории до 60 кг. Он стартовал с 1/8 турнира, где победил соперника из Швейцарии, в четвертьфинале одолел оппонента из Индии, а в полуфинале он одержал верх над шотландским боксером. В финальной битве Мунарбек Сейитбек уулу победил малийца.

Соревнования проходили с 29 января по 4 февраля в городе Ла-Нусия.

Отметим, что на этом турнире кыргызстанцы Омурбек Бекжигит уулу стал серебряным призером, а Сагын Сатыбалды уулу - обладателем бронзы.

Источник: Кабар