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Женская сборная Кыргызстана по футзалу обыграла соперниц из Таджикистана

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Женская сборная Кыргызстана по футзалу одержала вторую победу на центральноазиатском турнире CAFA Women"s Futsal Championship 2024.

Во втором туре отечественные футболистки встретились с хозяйками первенства - командой Таджикистана. Матч завершился со счетом 2:4 в пользу кыргызстанок. Голами отличились Мурзакулова, Рысбекова, а Кенжебубу Ырысбек кызы оформила дубль.

В первом матче кыргызстанская сборная победила футболисток Туркменистана со счетом 3:1.

Турнир стартовал 4 февраля в Душанбе. Он проходит по круговой системе - команды сыграют друг с другом по одному разу. Победитель определится по наибольшему количеству набранных очков. Подопечные Келкеля Анарбекова проведут свой следующий матч завтра против сборной Ирана.

Источник: Кабар


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URL: https://www.vb.kg/435173
Теги:
Кыргызстан, Таджикистан, футзал, женщины
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