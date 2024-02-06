Женская сборная Кыргызстана по футзалу обыграла соперниц из Таджикистана

Женская сборная Кыргызстана по футзалу одержала вторую победу на центральноазиатском турнире CAFA Women"s Futsal Championship 2024.

Во втором туре отечественные футболистки встретились с хозяйками первенства - командой Таджикистана. Матч завершился со счетом 2:4 в пользу кыргызстанок. Голами отличились Мурзакулова, Рысбекова, а Кенжебубу Ырысбек кызы оформила дубль.

В первом матче кыргызстанская сборная победила футболисток Туркменистана со счетом 3:1.

Турнир стартовал 4 февраля в Душанбе. Он проходит по круговой системе - команды сыграют друг с другом по одному разу. Победитель определится по наибольшему количеству набранных очков. Подопечные Келкеля Анарбекова проведут свой следующий матч завтра против сборной Ирана.

Источник: Кабар