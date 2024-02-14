Глава Минцифры представила достижения КР в области ИИ на саммите в Дубае

На Всемирном правительственном саммите в Дубае министр цифрового развития Кыргызстана Нурия Кутнаева, представила некоторые достижения страны в области искусственного интеллекта. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, министр поделилась планами по внедрению ИИ в Центрах обслуживания населения для повышения качества государственных услуг, а также подчеркнула усилия местных разработчиков в развитии проекта Akylai - кыргызского аналога ChatGPT.

"Наш богатый кыргызский язык заслуживает цифрового озвучивания. Вот почему в прошлом году Кабинет министров КР инвестировал в мощный суперкомпьютер с искусственным интеллектом, проложив путь для кыргызскоязычного чат-бота, такого как Siri или "Алиса". Представьте, что вы общаетесь с ИИ на родном языке, получаете доступ к информации и сохраняете свое культурное наследие – вот мечта, движущая этим проектом", - отметила Нурия Кутнаева.

Также, в своем выступлении министр поделилась опытом разработки Цифрового кодекса, в котором предусмотрены нормы по внедрению и применению ИИ: "Мы основались на наилучших мировых подходах, однако мы значительно упростили сложные процедуры и исключили излишние институты, чтобы приспособить их к нашим условиям. Среди особенностей регулирования ИИ в Кодексе - запрет систем, специально разработанных для преступной деятельности, особое регулирование систем повышенной опасности, информирование пользователя о взаимодействии с ИИ, а не с человеком, а также ограничения на дипфейки".

В заключении, министр отметила, что Кыргызстан активно участвует в мировых процессах в области искусственного интеллекта со своими собственными достижениями и инновациями.