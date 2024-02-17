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ГКНБ: Пресечены намерения членов ОПГ присвоить себе статус "положенца"

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В ходе продолжающихся оперативных мероприятий по борьбе с ОПГ, их профилактике пресечены намерения отдельных остатков организованных преступных групп назначить "А.у.Б." т.н. "положенцем" по Таласской области. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, 16 февраля во взаимодействии с УВД по Таласской области, был осуществлен привод "А.у.Б." в ГКНБ.

В результате проведенных предупредительно-профилактических мероприятий "А.у.Б." полностью отказался от членства в организованных преступных группах, а также отрекся от идеологий криминального мира и обязался впредь не нарушать законы КР.


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URL: https://www.vb.kg/435391
Теги:
ГКНБ, ОПГ, Таласская область
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