ГКНБ: Пресечены намерения членов ОПГ присвоить себе статус "положенца"

В ходе продолжающихся оперативных мероприятий по борьбе с ОПГ, их профилактике пресечены намерения отдельных остатков организованных преступных групп назначить "А.у.Б." т.н. "положенцем" по Таласской области. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, 16 февраля во взаимодействии с УВД по Таласской области, был осуществлен привод "А.у.Б." в ГКНБ.

В результате проведенных предупредительно-профилактических мероприятий "А.у.Б." полностью отказался от членства в организованных преступных группах, а также отрекся от идеологий криминального мира и обязался впредь не нарушать законы КР.