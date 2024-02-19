Депутаты европарламента призвали ФИФА и УЕФА отстранить Израиль от матчей

Депутаты европейского парламента обратились к ФИФА и УЕФА с требованием запретить сборной Израиля участвовать в матчах международного футбола из-за продолжающейся войны в секторе Газа, передает СМИ со ссылкой на Inside World Football.

В письме депутатов европарламента депутаты призвали "немедленно исключить в качестве меры давления сборную Израиля и остальные израильские команды из всех европейских и международных соревнований, пока этот геноцид не закончится". В тексте обращения утверждается, что "спорт не может служить зрелищем для тех, кто нарушает самые важные права всего населения".

При этом отмечается, что футбольные организации пытаются молчать и не поднимать тему войны в секторе Газа.

Генсек УЕФА Теодор Теодоридис ранее заявлял, что "Израиль – это совершенно другой случай, нежели Россия".

Со стороны администрации УЕФА не было такого обсуждения или такого намерения. Между двумя странами сложились две совершенно разные ситуации. Не забывайте начало войны в России и на Украине и начало того, что сейчас происходит – что, конечно, прискорбно – на Ближнем Востоке, - отметил он.