С 21 февраля по 3 марта 2024 года Казань примет новый высокотехнологичный турнир международного уровня – первые в истории "Игры Будущего". Соревнования соберут порядка 2 000 участников, ожидаемое количество просмотров на стриминговых площадках – более 150 млн. зрителей. В турнире будут спортсмены из 107 стран. Они поборются в 21 дисциплине - 16 из них основные, а пять включены в дополнительную программу.

Мероприятие посетит и глава КР Садыр Жапаров. В Казань он прибудет 20-21 февраля по приглашению лично президента РФ Владимира Путина.

На полях "Игр будущего" наш лидер проведет ряд двусторонних встреч с главой РФ и раисом Татарстана Рустамом Миннихановым. Они обсудят вопросы по укреплению российско-кыргызских отношений и сотрудничества. В том числе, в инвестиционной сфере.

Визит Жапарова в Татарстан еще раз продемонстрировал, что дружба между Россией и Кыргызстаном продолжает укрепляться и наращивать обороты, несмотря на попытке вбить в них клин со стороны отдельных держав, навязывающих нашей республике свои условия и санкционную политику.

Еще одна важная деталь, показывающая масштаб предстоящего мероприятия. Кроме Садыра Жапарова, в Казань съедутся, как минимум, еще четверо президентов стран постсоветского пространства: Александр Лукашенко (Беларусь), Касым-Жомарт Токаев (Казахстан), Шавкат Мирзиёев (Узбекистан), Эмомали Рахмон (Таджикистан).

Ожидаются также визиты представителей государств Азии и Ближнего Востока на уровне вторых-третьих лиц. Это пример того, что попытки изолироваться Россию от партнеров со стороны стран Запада терпят неудачу за неудачей. РФ не только расширяет горизонты своих внешнеполитических контактов, но и строит новые мосты дружбы и взаимопонимания между проверенными и новыми союзниками.