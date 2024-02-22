Искендер Матраимов сегодня может лишиться кресла депутата ЖК

Родной брат Райыма Матраимова депутат Искендер Матраимов может лишиться кресла депутата Жогорку Кенеша. Сегодня ЦИК рассмотрит вопрос досрочного лишения его депутатского мандата.

Заседание состоится сегодня в 16.00 часов.

Кроме того, сегодня же Центризбирком рассмотрит вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата Жогорку Кенеша КР Нурлана Ражабалиева, который ранее был заместителем главы таможенной службы

Напомним, в соцсетях кыргызстанцы стали требовать, чтобы депутат Жогорку Кенеша Искендер Матраимов сдал свой мандат. Все они в один голос заявляют, что последний из-за преступлений своего брата и его приближенных не имеет морального права быть народным избранником.