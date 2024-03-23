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В США подтвердили подлинность заявления ИГИЛ по поводу теракта в Москве

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Ответственность за теракт в "Крокус Сити Холле" взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (Запрещена в Кыргызстане). Американские чиновники подтвердили The New York Times подлинность заявления группировки.

По словам источников The New York Times, в марте США получили разведданные, согласно которым, подразделение ИГИЛ в Афганистане, известное как ИГИЛ-К, планировало атаку на Москву. Один из американских чиновников заявил, что члены ИГИЛ "активно действуют в России".

Американский чиновник сообщил CBS News, что у США есть разведданные, подтверждающие заявление ИГИЛ об ответственности за теракт, и у Вашингтона "нет оснований сомневаться в этих утверждениях".

The New York Times также пишет, что помимо публичного предупреждения 7 марта американские чиновники в частном порядке сообщали российским коллегам о разведданных, указывающих на готовящуюся атаку.

Расследователь Христо Грозев сообщал, что посольство США предупреждало российские спецслужбы о получении "определенных доказательств" подготовки теракта ИГИЛ-К. По его словам, российская сторона ответила, что информация, предоставленная американцами, "недостаточно конкретна". После этого, как отмечает Грозев, в России все же были аресты "определенных членов ячеек ИГИЛ".

"То есть ФСБ все-таки сочла, что они знают, кого арестовать и они приступили к этим арестам", - сказал Грозев.

7 марта посольство США в РФ опубликовало предупреждение о возможных терактах на территории Москвы в течение ближайших двух дней. В сообщении говорилось, что "экстремисты в ближайшее время планируют атаковать крупные скоплений людей в Москве, включая концерты".

Источник: Медуза


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URL: https://www.vb.kg/435998
Теги:
США, Москва, ИГИЛ, теракт
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