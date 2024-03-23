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В Таджикистане нашлись два предполагаемых "участника" теракта в Москве

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МВД Таджикистана сделало заявление о том, что двое граждан Таджикистана, которые были в полицейских ориентировках, распространяемых российскими СМИ, не причастны к теракту.

"Как минимум двое из указанных в ориентировке граждан РТ - Исмонов Риводжиддин и Насриддинов Махмадрасул - не имеют отношения к случившемуся, так как еще в ноябре 2023 года вернулись из России и с тех пор находятся в Таджикистане и проживают по месту жительства", - сообщает правоохранительное ведомство на своем официальном сайте.

Источник: ASIA-Plus


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URL: https://www.vb.kg/436007
Теги:
Таджикистан, Москва, теракт
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