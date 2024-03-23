В Таджикистане нашлись два предполагаемых "участника" теракта в Москве

МВД Таджикистана сделало заявление о том, что двое граждан Таджикистана, которые были в полицейских ориентировках, распространяемых российскими СМИ, не причастны к теракту.

"Как минимум двое из указанных в ориентировке граждан РТ - Исмонов Риводжиддин и Насриддинов Махмадрасул - не имеют отношения к случившемуся, так как еще в ноябре 2023 года вернулись из России и с тех пор находятся в Таджикистане и проживают по месту жительства", - сообщает правоохранительное ведомство на своем официальном сайте.

Источник: ASIA-Plus