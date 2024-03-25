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Идет охота на генерала Ташиева

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Со дня назначения Камчыбека Ташиева на пост председателя ГКНБ в Кыргызстане началась самая масштабная с 1991 года антикоррупционная кампания и борьба с криминалом. Стоит признать, что спецслужба под руководством генерала-лейтенанта Ташиева добилась колоссальных успехов и укрепила вертикаль президентской власти. Однако, работая во благо интересов государства, Камчыбек Кыдыршаевич нажил себе множество врагов из числа коррумпированных кланов и преступного мира.

Противники Ташиева весьма серьезные, обладающие огромными денежными ресурсами и имеющие связи с синдикатами наемных убийц и террористическими организациями. Сегодня в Кыргызстане Ташиев является целью номер один для коррупционеров и ОПГ. Устранить Ташиева желают и транснациональные/международные преступные сообщества. В современной истории Кыргызстана еще не было такой политической фигуры как Камчыбек Ташиев с таким большим количеством внутренних и внешних врагов. Это как говорится издержки профессии.

В Центральной Азии, на мой взгляд был только один государственный деятель, чья политика многократно умножила численность его врагов. Речь идет о Первом Президенте Узбекистана Исламе Каримове. Всем известно, что Каримов в эпоху своего президентства вел беспощадную борьбу с казнокрадами и организованными преступными группировками, с терроризмом и экстремизмом. Благодаря вышеупомянутой жесткой политике Ислама Абдуганиевича Узбекистан избежал риска превратится в горячую точку и в "черную" республику в прямом смысле слова. Так что сравнение Ташиева и Каримова здесь вполне логично и уместно. Камчыбек Ташиев внес немалый вклад в укрепление государственной власти в Кыргызстане. Рейтинг ГКНБ как никогда высок и вызывает страх у недоброжелателей. Благодаря ГКНБ наше государство становится сильным.

Самое главное в сложившейся ситуации - Камчыбек Ташиев не намерен сворачивать со своего пути. Генерал Ташиев, несмотря на угрозы его жизни, однозначно будет продолжать свою борьбу, свой путь. Ради страны и ради нас с вами. У кого до Ташиева хватило духа вести жесточайшую работу против коррупции и преступности? Ведь до него предыдущие власти предпочитали договариваться с казнокрадами и лидерами ОПГ. Камчыбек Ташиев ясно дал понять, что он ни с кем договариваться не будет. Вот так. Либо возвращай награбленное и перестань заниматься преступным делом, или же садись в тюрьму. Выбор всегда есть. Правда, не все этого понимают или не хотят понимать.

Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев за три года коренным образом усилил роль и влияние институтов государства. Третьи силы, коррупционеры и криминал понимают, что пока есть генерал Ташиев, им будет трудно реализовать какие-либо планы по дестабилизации общественно-политической обстановки в КР.

Те силы и группировки, которые ведут охоту на Ташиева, должны осознавать, что охота на тигра может обернуться плачевно для них. Тигр, когда на него идет охота, имеет свойство зайти охотнику с тыла и тогда он сам превращается в добычу.

Автор: Медербек Корганбаев, политический эксперт


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URL: https://www.vb.kg/436019
Теги:
Камчыбек Ташиев, коррупция, ОПГ, Кыргызстан
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