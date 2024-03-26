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Сергей Миронов: Нужно отменять безвизовый режим со странами ЦА

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Председатель партии "Справедливая Россия – За правду" и руководитель партийной фракции в Госдуме Сергей Миронов считает, что введение визового режима с государствами Центральной Азии послужит не только укреплению национальной безопасности, но и подлинному взаимовыгодному сотрудничеству Российской Федерации и наших южных соседей, сообщает пресс-служба партии.

"Фракция "СРЗП" предлагает целый комплекс мер по ужесточению контроля над миграционными процессами, но начинать нужно с введения визового режима с центральноазиатскими странами. Без этого не будет порядка на границе, который сейчас жизненно необходим, чтобы регулировать миграцию и противостоять террористическим атакам!" – подчеркнул парламентарий.

Сергей Миронов считает, что отмену безвиза ни в коем случае нельзя расценивать как недружественный жест в отношении наших соседей, и рассчитывает на их понимание.

"Все видят, что Россия втянута в жесткое военное противостояние. Открытыми границами пользуются наши враги, которые используют сопредельные государства как плацдарм для подготовки подрывной деятельности против нашей страны. Разумеется, это угрожает и нашим соседям, на территории которых скапливаются террористы и разного рода экстремистские элементы. Поэтому отмена безвиза – это шаг по укреплению безопасности и сотрудничества на всем евразийском пространстве", – заявил Сергей Миронов.

Источник: ВЭС24


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URL: https://www.vb.kg/436065
Теги:
виза, Россия, Центральная Азия, теракт
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