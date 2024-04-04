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По факту присвоения 6 млн сомов задержаны руководители вуза в Нарыне

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- Карыпбай кызы Толгонай
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ГКНБ КР выявлены факты злоупотребления должностными положениями и присвоения бюджетных средств со стороны руководства и ответственных работников Нарынского государственного университета им.С.Нааматова, сообщает пресс-служба ведомства. .

Установлено, что путем фиктивного включения в список профессорско-преподавательского состава вуза известных деятелей науки и педагогов из других регионов страны, длительное время (с 2016 года по настоящее время) незаконно начислялись заработные платы на зарегистрированные на имя последних банковские карты, которыми фактически пользовались сами же отдельные работники вуза.

Допрошенные кандидаты и доктора наук отметили, что не имеют какие-либо трудовые отношения с вузом и не осуществляли преподавательскую и иную деятельность в указанном учебном заведении (в т.ч. по неактивным учебным нагрузкам), а также не получали заработные платы.

Большинство выпускников магистратуры вуза (ныне работники образовательных учреждений, главы ОМСУ и др.) не могут назвать тему своих диссертаций и имя научных руководителей, а отдельные из них указывают в положительном решении защиты выпускных работ за денежное вознаграждение.

Также имеются факты неоднократного использования одной диссертационной работы с идентичным содержанием, где научными руководителями указываются разные профессора. В отдельных случаях, в целях увеличения денежных выплат учебные нагрузки по руководству научно-исследовательскими работами (курсовые, магистерские и др.) распределялись сверх установленных МОН КР нормам.

Реорганизация отдельных структурных подразделений вуза в сторону расширения контингента обучающихся осуществлялась без учета реальных возможностей учебного заведения в ущерб качеству образования и преследовала цель личного материального обогащения их руководителей.

Вышеуказанные нарушения приобрели системный характер и длительное время находились в неведении уполномоченных государственных органов.

Предварительная сумма незаконно выделенных и присвоенных руководством и ответственными работниками вуза денежных средств составляет порядка 6 млн. сомов.

В настоящее время в рамках досудебного производства задержаны и водворены в ИВС "С.Т.М.", "Б.М.А.", "Б.Э.М." и "Ж.А.С.", продолжаются соответствующие следственно-оперативные мероприятия по установлению возможной причастности других работников вуза к указанным нарушениям.


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URL: https://www.vb.kg/436268
Теги:
вуз, задержание, Нарын, ГКНБ
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