Рост экономики Кыргызстана в I квартале 2024 года составил 8,8%, без учета месторождения Кумтор - 9,8%. Об этом сообщил председатель кабинета министров – руководитель администрации президента КР Акылбек Жапаров.

По его словам, данный показатель свидетельствует об эффективности политики ускорения темпов развития под руководством президента Садыра Жапарова.

"Это не просто цифры. Это результат напряженной работы команды президента в течение прошлых трех лет. Мы на правильном пути, и наша задача удержать траекторию, двигаться вперед, уделяя приоритетное внимание увеличению государственных инвестиций и развитию человеческого капитала. Наша цель - создать устойчивое будущее для Кыргызстана, где каждый гражданин будет иметь возможность реализовать свой потенциал", - сказал он.

Отметим, в сравнении с показателями за I квартал 2023 года, показатель роста в 3 раза больше.

Источник: Кабар