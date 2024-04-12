"Оживление" мертвых в Китае

В середине декабря 2023 года новость о том, что "отец использовал искусственный интеллект (ИИ), чтобы оживить своего единственного сына, умершего от болезни", привлекла широкое внимание китайских интернет-пользователей.

В статье описывается, как на кладбище в провинции Чжэцзян мужчина положил свой мобильный телефон на могилу, а затем включил запись слов, которые его сын никогда не говорил при жизни, и материализовалась с помощью искусственного интеллекта (ИИ).

"Я знаю, что ты страдаешь каждый день из-за меня, чувствуя себя виноватым и беспомощным. Хоть я и не могу быть с тобой, моя душа все еще в этом мире, сопровождая тебя всю жизнь", - раздался голос в телефоне.

По данным китайского финансового журнала, Это продукт, основанный на технологии искусственного интеллекта, который может воссоздавать изображения, звуки, слова, поведение и даже личность и эмоции умершего. Люди называют это "цифровым компаньоном" или "цифровым бессмертием искусственного интеллекта".

Чжан Цевэй, основатель компании Super Brain, занимающейся искусственным интеллектом в Шанхае, сказал, что эта отрасль в Китае действительно процветает.

Г-н Труонг сообщил, что на сегодняшний день компания выполнила более 600 заказов, в основном от родителей, потерявших детей. Был даже заказ реанимировать бывшего парня старушки. Помимо того, что клиенты могут слышать голоса, они также могут совершать видеозвонки с людьми, чьи лица и голоса были оцифрованы, чтобы имитировать умерших.

В отчете о развитии индустрии технологий искусственного интеллекта нового поколения говорится, что в настоящее время в Китае насчитывается 2.200 компаний AIGC (контент, генерируемый искусственным интеллектом), в основном расположенных в крупных городах, таких как Пекин, Чжэцзян, Цзянсу, Шаньдун.

Несмотря на то, что это высокие технологии, стоимость одного заказа не слишком высока. Труонг Трач Ви сообщил, что компания Super Brain взимает от 10.000 20.000 до 34 68 юаней (от 20 до XNUMX миллионов донгов) за заказ, выполненный за XNUMX дней.

Между тем, некоторые другие технологические компании в Китае рекламируют, что они могут "оживить" мертвых с помощью всего 30 секунд изображения и звука. Используемые 3D-изображения создадут ощущение близости с близкими людьми и помогут немного облегчить тоску.

Некоторые кладбища в Китае теперь также используют программное обеспечение ChatGPT и технологию искусственного интеллекта, имитирующую голос, чтобы "воссоздать" похороненных людей. Тысячи людей воспользовались этой услугой.

Тем не менее, существуют опасения, что вспышка "возрождения" услуг и его производных может вызвать серьезные этические дилеммы. Информация о погибших станет легкой мишенью для мошенников. Они могут предоставить ИИ данные об умерших, а затем притвориться экстрасенсами, чтобы "общаться с духами".

Кроме того, использование личной информации умершего также является деликатным вопросом. Многие люди считают, что, поскольку они мертвы, другой человек имеет право раскрыть их личную информацию, даже если этот человек является членом семьи.

Источник: vietnam.vn