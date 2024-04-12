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При получении взятки задержан заведующий Кара-Кульским сектором ГРТС и ВС

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При получении взятки задержан заведующий Кара-Кульским сектором Государственного агентства по регистрации транспортных средств и водительского состава Джалал-Абадской области С.И.Ж. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, в рамках продолжающейся работы по демонтажу коррупционных проявлений в государственных органах власти и органах местного самоуправления выявлены факты коррупции выражающейся в систематическом получении денежных средств от курсантов при приёме квалификационных экзаменов на водительское удостоверение.

При этом установлено, что завсектор С.И.Ж. злоупотребляя служебным положением, искусственно создавал условия для повторной пересдачи практических экзаменов для последующего вымогательства и получения взятки.

8 апреля при получении очередной суммы взятки от курсанта с поличным задержан руководитель Кара-Кульского сектора учреждения "Государственное агентство по регистрации транспортных средств и водительского состава" гражданин С.И.Ж.

Задержанный водворён в СИЗО ГКНБ, ведётся следствие.


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URL: https://www.vb.kg/436401
Теги:
ГКНБ, задержание, коррупция
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