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В Тюпском районе 2024 году установят 8000 умных счетчиков

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В Тюпском районе Иссык-Кульской области подготовка к осенне-зимнему периоду 2024-2025гг. идет полным ходом.

В данное время сотрудники Тюпского РЭС устанавливают абонентам умные счетчики. Всего в 2024 году будет установлено 8000 умных счетчиков.

Кроме этого, Тюпский РЭС для повышения качества снабжения электроэнергией в 2024г. произведет монтаж самонесущих изолированных проводов общей протяженностью 10000 метров.

Также будут установлены комплектные трансформаторные подстанции 10кВ в количестве 2 штуки, будет построена линия электропередач 0,4 кВ протяженностью более 6500 метров и планируется установка железобетонных опор в количестве 225 штук.

Помимо этого, будет произведен капитальный ремонт линии электропередач протяжённостью 40 км и 42 трансформаторов.

Для снижения аварийных отключений планируется вырубка веток вдоль линии электропередач протяженностью 38 км.

Графики плановых работ и техобслуживания Иссык-Кульского ПЭС размещаются на официальном сайте предприятия https://ipes.nesk.kg/ru/ и на страницах социальных сетей Фейсбук, Инстаграмм. Также уведомления о запланированных ремонтных работ будет приходить в приложение "Мой свет".

По всем вопросам электроснабжения обращаться в колл-центр : 105; 1209

Beeline: +996 772 001 209

MegaCom: +996 556 001 209

O!: +996 702 001 209


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URL: https://www.vb.kg/436552
Теги:
Иссык-Кульская область
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