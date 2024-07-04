КР пригласил Швейцарию стать соорганизатором Бишкекского горного саммита

В городе Чолпон-Ата в рамках официального визита главы Федерального департамента иностранных дел Швейцарской Конфедерации, Федерального советника Швейцарии Иньяцио Кассиса в Кыргызскую Республику, состоялись переговоры с министром иностранных дел Жээнбеком Кулубаевым. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, Жээнбек Кулубаев отметил, что первый визит главы Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассиса придаст импульс дальнейшему наращиванию двусторонних отношений.

Также Министр иностранных дел особо подчеркнул, что на протяжении 32 лет Швейцария была и остается надежным другом и партнером Кыргызстана по развитию.

Вместе с тем, Федеральный советник Иньяцио Кассис был проинформирован о проводимых в Кыргызстане реформах и текущем экономическом развитии страны.

Особо глава МИД КР отметил важность реализации швейцарских проектов в Кыргызстане, которые играют значительную роль в социально-экономическом развитии страны. К примеру, реализуемая в настоящее время Программа сотрудничества "Кыргызстан - Швейцария" на 2022-2025 годы охватывает проекты на сумму 80 млн. швейцарских франков и затрагивает такие направления, как инклюзивное и устойчивое экономическое развитие, права человека, государственное управление и предоставление услуг, а также изменение климата и водные ресурсы.

В свою очередь, Иньяцио Кассис сообщил, что в настоящее время разрабатывается проект Программы сотрудничества на 2025-2028 годы.

Обсуждая вопросы экономического взаимодействия, Министр Жээнбек Кулубаев с удовлетворением отметил, что в 2023 году товарооборот между странами достиг 1,1 млрд. долларов США, и сторонам необходимо сохранить данный показатель, а также принять меры по дальнейшему увеличению взаимной торговли.

В рамках усиления экономического сотрудничества стороны договорились о проведении очередного заседания Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, а также бизнес-форума на территории Швейцарии.

В части инвестиционного сотрудничества, Министр Жээнбек Кулубаев пригласил швейцарские компании в Кыргызстан, особо подчеркнув, что с 1996 года на территории Иссык-Кульской области успешно функционирует швейцарская компания "Сүт булак", производящая высококачественную продукцию под брендом "Dairy Spring".

Швейцарской стороне было предложено активизировать сотрудничество в банковской сфере, в части установления корреспондентских счетов между банковскими учреждениями стран.

Отдельной темой переговоров стали вопросы в сфере энергетики, в частности, Федеральный советник Иньяцио Кассис был вкратце проинформирован об итогах Международного энергетического форума, посвященного проекту строительства Камбаратинской ГЭС-1, состоявшегося 10-11 июня 2024 года в городе Вена при активном содействии Всемирного банка. В данном контексте Министр Жээнбек Кулубаев акцентировал внимание коллеги, что по итогам данного Форума было принято решение о создании Координационного донорского комитета.

Также, швейцарской стороне была выражена благодарность за реализацию в 2023 году проекта реконструкции Ат-Башинской ГЭС на сумму 20 млн. швейцарских франков. Вместе с тем швейцарской стороне предложено активизировать сотрудничество в "зеленой" энергетике.

Стороны также обсудили вопросы развития туризма, и взаимодействия в сфере креативной экономики.

Вместе с тем, отмечая географическую схожесть стран, Министр Жээнбек Кулубаев поднял вопросы "горной" повести дня, предложив Швейцарии выступить со-организатором Бишкекского горного саммита, запланированного в 2027 году.

Также главы внешнеполитических ведомств Кыргызстана и Швейцарии затронули вопросы взаимодействия в рамках международных организаций, отметив положительную динамику в данном направлении.

Кроме того, состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня.